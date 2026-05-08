Mehr Gas als erwartet? Produzent bohrt in Österreich tiefer

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ADX Energy meldet bei der Gasbohrung HOCH-1 in Oberösterreich weitere Fortschritte. Nach Angaben des Unternehmens seien unterhalb des bereits bekannten Hauptzielbereichs zusätzliche Gasintervalle entdeckt worden. Die Bohrung sei auf 1.619 Meter vertieft worden, nachdem sechs weitere dünne Sandsteinlagen mit Gasanzeichen angetroffen worden seien.

ADX Energy meldet bei der Gasbohrung HOCH-1 in Oberösterreich weitere Fortschritte. Nach Angaben des Unternehmens seien unterhalb des bereits bekannten Hauptzielbereichs zusätzliche Gasintervalle entdeckt worden. Die Bohrung sei auf 1.619 Meter vertieft worden, nachdem sechs weitere dünne Sandsteinlagen mit Gasanzeichen angetroffen worden seien. Die geplanten Messungen im Bohrloch sollten nun klären, wie gut das Speichergestein sei, wie mächtig die nutzbaren Gaszonen seien und ob eine spätere Förderung technisch möglich wäre.

Weitere Gaszonen unterhalb des Hauptziels

ADX Energy berichtet, dass die Bohrung Hochfeld-1, kurz HOCH-1, in der Explorationslizenz ADX-AT-I in Oberösterreich durchgeführt werde. Das Unternehmen sei Betreiber des Projekts und halte nach eigenen Angaben einen wirtschaftlichen Anteil von 50 Prozent am HOCH-Prospekt. Das Unternehmen hatte zuvor bereits Gas im Bereich der Hall-Formation gemeldet. Dabei handelt es sich um Sandsteinschichten aus dem Miozän. Vereinfacht gesagt können solche Sandsteine Gas speichern, wenn sie ausreichend Porenräume besitzen und das Gas durch das Gestein strömen kann.



Neu sei laut ADX, dass unterhalb des Hauptzielbereichs zwischen 1.354 und 1.368 Metern gemessener Tiefe sechs weitere Sandsteinlagen mit Gasanzeichen entdeckt worden seien. Diese Lagen seien jeweils etwa ein bis zwei Meter dick. Die Einschätzung stütze sich auf Bohrklein und hohe Gaskonzentrationen im Bohrschlamm. Bohrklein sind kleine Gesteinsstücke, die während des Bohrens an die Oberfläche gelangen. Bohrschlamm stabilisiert das Bohrloch und transportiert Gesteinsmaterial nach oben. Erhöhte Gaskonzentrationen in diesem Bohrschlamm können auf gasführende Gesteinsschichten hinweisen.