Mehr Gas als erwartet? Produzent bohrt in Österreich tiefer

Anzeige / Werbung
ADX Energy meldet bei der Gasbohrung HOCH-1 in Oberösterreich weitere Fortschritte. Nach Angaben des Unternehmens seien unterhalb des bereits bekannten Hauptzielbereichs zusätzliche Gasintervalle entdeckt worden. Die Bohrung sei auf 1.619 Meter vertieft worden, nachdem sechs weitere dünne Sandsteinlagen mit Gasanzeichen angetroffen worden seien.
ADX Energy meldet bei der Gasbohrung HOCH-1 in Oberösterreich weitere Fortschritte. Nach Angaben des Unternehmens seien unterhalb des bereits bekannten Hauptzielbereichs zusätzliche Gasintervalle entdeckt worden. Die Bohrung sei auf 1.619 Meter vertieft worden, nachdem sechs weitere dünne Sandsteinlagen mit Gasanzeichen angetroffen worden seien. Die geplanten Messungen im Bohrloch sollten nun klären, wie gut das Speichergestein sei, wie mächtig die nutzbaren Gaszonen seien und ob eine spätere Förderung technisch möglich wäre.
Weitere Gaszonen unterhalb des Hauptziels
ADX Energy berichtet, dass die Bohrung Hochfeld-1, kurz HOCH-1, in der Explorationslizenz ADX-AT-I in Oberösterreich durchgeführt werde. Das Unternehmen sei Betreiber des Projekts und halte nach
eigenen Angaben einen wirtschaftlichen Anteil von 50 Prozent am HOCH-Prospekt. Das Unternehmen hatte zuvor bereits Gas im Bereich der Hall-Formation gemeldet. Dabei handelt es sich um
Sandsteinschichten aus dem Miozän. Vereinfacht gesagt können solche Sandsteine Gas speichern, wenn sie ausreichend Porenräume besitzen und das Gas durch das Gestein strömen kann.
Neu sei laut ADX, dass unterhalb des Hauptzielbereichs zwischen 1.354 und 1.368 Metern gemessener Tiefe sechs weitere Sandsteinlagen mit Gasanzeichen entdeckt worden seien. Diese Lagen seien jeweils etwa ein bis zwei Meter dick. Die Einschätzung stütze sich auf Bohrklein und hohe Gaskonzentrationen im Bohrschlamm. Bohrklein sind kleine Gesteinsstücke, die während des Bohrens an die Oberfläche gelangen. Bohrschlamm stabilisiert das Bohrloch und transportiert Gesteinsmaterial nach oben. Erhöhte Gaskonzentrationen in diesem Bohrschlamm können auf gasführende Gesteinsschichten hinweisen.
Die hier angebotenen Beiträge dienen ausschließlich der Information und stellen keine Kauf- bzw. Verkaufsempfehlungen dar. Sie sind weder explizit noch implizit als Zusicherung einer bestimmten Kursentwicklung der genannten Finanzinstrumente oder als Handlungsaufforderung zu verstehen. Der Erwerb von Wertpapieren birgt Risiken, die zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen können. Die Informationen ersetzen keine, auf die individuellen Bedürfnisse ausgerichtete, fachkundige Anlageberatung. Eine Haftung oder Garantie für die Aktualität, Richtigkeit, Angemessenheit und Vollständigkeit der zur Verfügung gestellten Informationen sowie für Vermögensschäden wird weder ausdrücklich noch stillschweigend übernommen. ABC New Media hat auf die veröffentlichten Inhalte keinerlei Einfluss und vor Veröffentlichung der Beiträge keine Kenntnis über Inhalt und Gegenstand dieser. Die Veröffentlichung der namentlich gekennzeichneten Beiträge erfolgt eigenverantwortlich durch Autoren wie z.B. Gastkommentatoren, Nachrichtenagenturen, Unternehmen. Infolgedessen können die Inhalte der Beiträge auch nicht von Anlageinteressen von ABC New Media und / oder seinen Mitarbeitern oder Organen bestimmt sein. Die Gastkommentatoren, Nachrichtenagenturen, Unternehmen gehören nicht der Redaktion von ABC New Media an. Ihre Meinungen spiegeln nicht notwendigerweise die Meinungen und Auffassungen von ABC New Media und deren Mitarbeiter wider. (Ausführlicher Disclaimer)