Vor dem Handelsstart an der Wall Street am Freitag ziehen die Futures leicht an. Grund: Der US-Arbeitsmarktbericht für den vergangenen Monat ist besser als erwartet ausgefallen. Außerhalb der Landwirtschaft wurden deutlich mehr Stellen geschaffen als erwartet. Gleichzeitig entsprach die Arbeitslosenquote exakt den Erwartungen. Die Zahlen zeigen: Die US-Wirtschaft bleibt robust. Die US-Wirtschaft stemmt sich erfolgreich gegen die Rezessionsängste. Wie das Bureau of Labor Statistics am Freitag mitteilte, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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