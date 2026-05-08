Mainz (ots) -
Woche 20/26
Mi., 13.5.
Bitte neuen Ausdruck beachten:
22.45 Die Spur (HD/UT)
Likes, Luxus, Lügen?
Influencer im Visier der Steuerfahnder
Film von Greta Buschhaus und Nadine Sander
Kamera: Tobias Winkel
Deutschland 2026
Im Streaming: 13. Mai 2026, 10.00 Uhr bis 13. Mai 2031
(Bitte auch für die Wiederholung um 3.00 Uhr beachten.)
Woche 23/26
Sa., 30.5.
17.05 sportstudio UEFA Champions League
Finale
Paris Saint-Germain - FC Arsenal
Bitte Ergänzung beachten:
Kommentator: Gari Paubandt
Pressekontakt:
ZDF-Planung
Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell
Originalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/6271642
Woche 20/26
Mi., 13.5.
Bitte neuen Ausdruck beachten:
22.45 Die Spur (HD/UT)
Likes, Luxus, Lügen?
Influencer im Visier der Steuerfahnder
Film von Greta Buschhaus und Nadine Sander
Kamera: Tobias Winkel
Deutschland 2026
Im Streaming: 13. Mai 2026, 10.00 Uhr bis 13. Mai 2031
(Bitte auch für die Wiederholung um 3.00 Uhr beachten.)
Woche 23/26
Sa., 30.5.
17.05 sportstudio UEFA Champions League
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Paris Saint-Germain - FC Arsenal
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