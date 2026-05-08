© Foto: Steve Vidler - VisuallyTokio Marine sticht mit Berkshire Hathaway in See: Die neue Allianz könnte das Übernahmebudget des Konzerns vervielfachen - und die Aktie hat laut Berenberg noch lange nicht ihr Ziel erreicht.Die Investmentbank Berenberg hat Tokio Marine Holdings erstmals mit einer Kaufempfehlung in ihre Beobachtung aufgenommen und sieht beim japanischen Versicherungskonzern ein Kurspotenzial von rund 28 Prozent. Das Kursziel für die Tokioter Börsennotiz liegt bei 9.060 Yen, für den US-amerikanischen Handelsplatz bei 57,70 US-Dollar. Ausschlaggebend für den optimistischen Ausblick ist eine strategische Allianz mit der Berkshire-Hathaway-Tochter National Indemnity Company, die Berenberg als Gamechanger für …Den vollständigen Artikel lesen
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