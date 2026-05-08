EQS-News: Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft
/ Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung
08.05.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft
|Porscheplatz 1
|70435 Stuttgart
|Deutschland
|E-Mail:
|agm@porsche.de
|Internet:
|https://investorrelations.porsche.com/de/general-meeting-26/
|Ende der Mitteilung
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