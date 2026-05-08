Die Akamai Technologies-Aktie kennt dieser Tage kein Halten mehr. Nachdem es bereits in den letzten fünf Handelstagen um +13% bergauf ging, schießt sie am Freitagvormittag um weitere +26% nach oben. Was steckt hinter dem Kurssprung des CDN-Cloud-Anbieters und sollten Anleger diesen Tech-Titel im Portfolio haben? Zahlen ohne Überraschung An den gestern von Akamai vorgestellten Quartalszahlen kann der Kurssprung in dieser Größenordnung kaum liegen. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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