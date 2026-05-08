Partnerdeal im Silberrevier: Kapital soll in Kernprojekte fließen

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Metallic Minerals meldet Fortschritte bei der Ausrichtung seines Projektportfolios. Das Unternehmen habe mit Argyle Resources eine Optionsvereinbarung für das McKay-Hill-Projekt abgeschlossen. Dadurch solle gezieltes Kapital in die weitere Exploration fließen, während Metallic Minerals den Schwerpunkt auf die Kernprojekte Keno Silver und La Plata lege.

Metallic Minerals meldet Fortschritte bei der Ausrichtung seines Projektportfolios. Das Unternehmen habe mit Argyle Resources eine Optionsvereinbarung für das McKay-Hill-Projekt abgeschlossen. Dadurch solle gezieltes Kapital in die weitere Exploration fließen, während Metallic Minerals den Schwerpunkt auf die Kernprojekte Keno Silver und La Plata lege. Zugleich bleibe das Unternehmen nach eigenen Angaben über Aktienbeteiligung und Lizenzgebühren an einem möglichen späteren Projekterfolg beteiligt.

Optionsvereinbarung über 2,25 Millionen Dollar

Metallic Minerals berichtet, Argyle Resources könne über einen Zeitraum von drei Jahren eine Beteiligung von 100 Prozent am McKay-Hill-Projekt erwerben. Voraussetzung seien Barzahlungen, Aktienausgaben und Explorationsarbeiten im Gesamtwert von 2,25 Millionen Dollar. Die Vereinbarung sehe 450.000 Dollar in bar, Aktien im Wert von 600.000 Dollar sowie Explorationsausgaben von 1,2 Millionen Dollar vor. Bei Unterzeichnung seien 75.000 Dollar in bar und Aktien im Wert von 150.000 Dollar vorgesehen gewesen. Nach Genehmigung durch die CSE (Canadian Securities Exchange) habe Argyle die erste Barzahlung geleistet und 1.332.149 Stammaktien an Metallic Minerals ausgegeben.



Die Aktienausgabe werde nach Angaben des Unternehmens auf Basis des VWAP (Volume Weighted Average Price, volumengewichteter Durchschnittspreis) über zehn Handelstage berechnet. Dieser Wert zeigt, zu welchem Durchschnittspreis eine Aktie unter Berücksichtigung des Handelsvolumens gehandelt wurde.