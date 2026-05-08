Darunter Führungskräfte und politische Entscheidungsträger der britischen Regierung, von NVIDIA, AWS, dem Tony Blair Institute, AstraZeneca und Virgin Atlantic

Der AI Summit London hat heute das Line-up der Hauptredner für die Jubiläumsausgabe zum 10-jährigen Bestehen der Veranstaltung bekannt gegeben, bei der hochrangige Führungskräfte, Technologen und politische Entscheidungsträger aus aller Welt zusammenkommen. Das Programm 2026 wird die transformative Kraft der künstlichen Intelligenz in verschiedenen Sektoren untersuchen, darunter Regierung, Unternehmen, Gesundheitswesen, Finanzwesen und KI-Infrastruktur.

Referenten von NVIDIA, Amazon Web Services, Virgin Atlantic, AstraZeneca, dem Tony Blair Institute for Global Change und JPMorgan Chase werden den Einsatz von KI, Governance, Infrastruktur und die Transformation von Kunden in wichtigen Branchen beleuchten. Darüber hinaus werden Jim Carter, Generaldirektor für Handel und Industrie im Verteidigungsministerium, Ollie Ilott, Interim-Generaldirektor für neue Technologien und KI der britischen Regierung, und Sasha Rubel, Leiterin für KI-/Generative-KI-Politik, EMEA, bei Amazon Web Services, die Podiumsdiskussion "KI-Souveränität Möglichkeit oder Wunschtraum für Europa?" leiten und darüber debattieren, ob Europa im globalen Wettlauf um KI-Infrastruktur und souveräne Fähigkeiten realistisch gesehen mithalten kann.

"Wir stehen an einem entscheidenden Wendepunkt in der Entwicklung der künstlichen Intelligenz, an dem es nicht mehr darum geht, was KI leisten kann, sondern wie schnell und verantwortungsvoll sie in die Struktur jeder Organisation eingebettet werden kann", sagte Caroline Hicks, Vizepräsidentin der AI Summit Series bei Informa. "Die diesjährige Rednerriege repräsentiert die Führungskräfte an der Spitze dieses Wandels. Es sind diejenigen, die nicht nur Strategien gestalten, sondern aktiv neu definieren, wie Unternehmen durch KI arbeiten, im Wettbewerb bestehen und Werte schaffen."

2026: Ausgewählte Keynotes und Referenten

Benedict Macon-Cooney , Chief AI Innovation Officer, Tony Blair Institute for Global Change

, Chief AI Innovation Officer, Tony Blair Institute for Global Change Anthony Hills , EMEA Enterprise Director, UK&I, NVIDIA

, EMEA Enterprise Director, UK&I, NVIDIA Anne-Claire Gerbaldi , SVP, Chief Digital, Data and AI Officer, AstraZeneca

, SVP, Chief Digital, Data and AI Officer, AstraZeneca Benjamin Richardson Managing Director, CoreWeave International

Managing Director, CoreWeave International Mara Pometti Vice President, Agentic Experience Strategy, Mastercard

Vice President, Agentic Experience Strategy, Mastercard Richard Clough Global Chief Data Officer, EY

Global Chief Data Officer, EY Richard Masters , VP of Data and AI, und Bethan Lynch , VP Customer Journeys, Virgin Atlantic Airways

, VP of Data and AI, und , VP Customer Journeys, Virgin Atlantic Airways Davood Shamsi , Executive Director of AI/ML, JPMorgan Chase

, Executive Director of AI/ML, JPMorgan Chase Magan Naidoo , Chief Data Officer, UN-Welternährungsprogramm

, Chief Data Officer, UN-Welternährungsprogramm Catarina Miranda , Global AI and Platform Director, und Johan Andersson , Senior Director, Product Management and UX, Pandora

, Global AI and Platform Director, und , Senior Director, Product Management and UX, Pandora Mostafizur Rahman , Chief Technologist for AI, The Manufacturing Technology Centre

, Chief Technologist for AI, The Manufacturing Technology Centre Martin Tantow , Partner, Pegasus Tech Ventures

, Partner, Pegasus Tech Ventures Wendy Ng , Business Information Security Officer, Marks and Spencer

, Business Information Security Officer, Marks and Spencer Vivek Dak , Assistant Vice President, Barclays

, Assistant Vice President, Barclays Richard Adams , Group Head of Architecture, Verkehrsministerium

, Group Head of Architecture, Verkehrsministerium Ingrid Olmesdahl , AI Transformation Director, EMEA, Ogilvy

, AI Transformation Director, EMEA, Ogilvy Laura Weis , Human-AI Strategy Lead, WPP

, Human-AI Strategy Lead, WPP Max Fumagalli, ehemaliger UX Director, Beauty Pie

Da Unternehmen KI zunehmend in ihre Kerngeschäftsfunktionen integrieren, bleibt der AI Summit London an vorderster Front, wenn es darum geht, die Führungskräfte, Ideen und Technologien zusammenzubringen, die diese sich rasch entwickelnde Landschaft prägen. Die Ausgabe 2026 verspricht ein Programm, das von strategischen Einblicken, praktischen Anwendungen und branchenübergreifender Zusammenarbeit auf höchstem Niveau geprägt ist.

Die vollständige Liste der Referenten finden Sie unter www.london.theaisummit.com. Teilnehmerpässe können online unter www.london.theaisummit.com/passes-pricing erworben werden, darunter ein VIP-All-Access-Pass, der Standard-Teilnehmerpass und ein Pass, der ein London-Tech-Week-Paket beinhaltet.

Teilnehmern des AI Summit London stehen verschiedene Optionen zur Verfügung, um Reiseangebote der Partner Delta Airlines, United Airlines, Eurostar und HotelMap zu nutzen.

Um sich für die Veranstaltung 2026 vom 10. bis 11. Juni anzumelden, besuchen Sie www.london.theaisummit.com. Interessierte Pressevertreter und Analysten können sich hier zur Teilnahme registrieren.

ÜBER DEN AI SUMMIT LONDON

Der AI Summit London ist die führende Veranstaltung für angewandte künstliche Intelligenz in Großbritannien und Europa. Er bringt zukunftsorientierte Technologen, Führungskräfte aus der Wirtschaft und politische Entscheidungsträger aus aller Welt zusammen, um zu erörtern, wie KI in großem Maßstab in Unternehmen eingesetzt wird.

Der Summit findet am 10. und 11. Juni 2026 im Tobacco Dock statt und feiert sein 10-jähriges Jubiläum ein Jahrzehnt des Fortschritts in der kommerziellen KI. An zwei Tagen bietet die Veranstaltung ein umfassendes Erlebnis, das strategische Einblicke, praktische Anwendungsfälle und Live-Technologiedemonstrationen kombiniert und Unternehmen dabei unterstützt, selbstbewusst den Schritt vom Experimentieren hin zu realen Auswirkungen zu gehen.

Als Flaggschiff-KI-Veranstaltung der London Tech Week bietet der AI Summit London KI-Anwendern einzigartige Gelegenheiten, sich mit Kollegen, Partnern und Innovatoren zu vernetzen, und stattet sie mit dem Wissen, den Werkzeugen und den Beziehungen aus, die erforderlich sind, um verantwortungsvolle, ergebnisorientierte KI-Initiativen voranzutreiben.

ÜBER DIE AI-SUMMIT-REIHE

Wenn Sie KI entwickeln, kaufen oder fördern, ist die AI-Summit-Reihe der Ort, an dem Ideen zu Ergebnissen werden. Wir durchbrechen den Hype um Schlagworte und stellen echte Anwendungsfälle, Live-Demos und ehrliche Leitfäden in den Mittelpunkt, die Ihnen helfen, schneller zu implementieren, intelligenter zu steuern und den ROI mit Zuversicht nachzuweisen. Kein Hype, nur KI, die Unternehmen verändert.

Die AI-Summit-Reihe wurde 2016 von Informa ins Leben gerufen, zu einer Zeit, als Veranstaltungen zum Thema künstliche Intelligenz sich größtenteils auf Forschung und Wissenschaft konzentrierten. Sie war die erste Konferenz und Messe, die sich damit befasste, was KI in der Praxis für Unternehmen bedeutet.

Seit einem Jahrzehnt bringt die Reihe Führungskräfte, Investoren, Technologieanbieter und Datenwissenschaftler zusammen, um Erkenntnisse auszutauschen, bahnbrechende Lösungen zu präsentieren und das kommerzielle KI-Ökosystem zu gestalten. Der AI Summit, der schon lange vor dem Hype Vertrauen genoss, hat sich im Zentrum der globalen KI-Community etabliert.

Heute bietet die Reihe erstklassige Veranstaltungen in London, New York, Singapur und Melbourne und setzt damit weiterhin weltweit den Standard für unternehmensorientierte, verantwortungsvolle KI. Weitere Informationen finden Sie unter www.london.theaisummit.com.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20260507154614/de/

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Medienkontakt: Suzanne Matulay, Society32 für The AI Summit Series, theaisummitpr@society32.com