ETF Analyse der Woche | State Street SPDR MSCI World UCITS ETF USD Unhedged

Im Rahmen der heutigen ETF Analyse der Woche steht der State Street SPDR MSCI World UCITS ETF USD Unhedged im Fokus. Der ETF bildet den bekannten MSCI World Index nach und ermöglicht Anlegern Zugang zu Aktien aus 23 Industrieländern weltweit. Damit erhalten Investoren eine breite Diversifikation über zahlreiche Branchen und internationale Großunternehmen hinweg.

Der ETF setzt auf eine physische Replikation mittels optimiertem Sampling und gehört mit einem Fondsvolumen von über 15 Milliarden EUR zu den großen und etablierten Welt-ETFs am Markt. Aufgrund der Fondswährung USD besteht ein nicht abgesichertes Währungsrisiko gegenüber dem Euro.

- State Street SPDR MSCI World UCITS ETF USD Unhedged WKN: A2N6CW - ISIN: IE00BFY0GT14 - Ticker: SPPW

? Key Takeaways

Der State Street SPDR MSCI World UCITS ETF USD Unhedged bleibt charttechnisch sowohl im Wochenchart als auch im Tageschart bullisch, solange die SMA20 verteidigt wird.

Die langfristige Performance des ETF überzeugt mit einer Rendite von über 148 - seit Auflage bei gleichzeitig breiter globaler Diversifikation über 23 Industrieländer.

Anleger profitieren von niedrigen Kosten und einem großen Fondsvolumen, sollten jedoch das bestehende USD-Währungsrisiko berücksichtigen.

State Street SPDR MSCI World UCITS ETF USD Unhedged Prognose - Wochenchart

Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 08.05.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Im Wochenchart zeigt sich ein weiterhin konstruktives Gesamtbild. Der ETF bewegte sich bis Ende 2023 über einen längeren Zeitraum in einer Seitwärtsphase. Die anschließende Aufwärtsbewegung setzte sich bis Februar 2025 fort. Die danach eingesetzte Korrektur wurde jedoch schnell wieder gekauft.

Seit Juni 2025 dominieren erneut die Käufer. Die zwischenzeitliche Schwächephase im März führte direkt wieder zu Nachfrage. Besonders positiv ist, dass der Anteilsschein die SMA20 bei aktuell 41,32 EUR nach einem kurzen Rücksetzer rasch zurückerobern konnte....

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