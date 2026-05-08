LONDON, May 08, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- AirX, Europas zweitgrößter Anbieter für Privatjet-Charterflüge, hat seine erste Bombardier Challenger 604, die 9H-ATGT , in Dienst gestellt. Die Einführung ist Teil einer umfassenden Strategie zur Erweiterung der Flotte und zur Stärkung der Marktposition in verschiedenen Kabinensegmenten.

Statt die Kapazitäten im klassischen Sinne auszubauen, setzt AirX die Challenger 604 gezielt ein, um dem Super-Mid-Segment Langstreckenfähigkeiten zu eröffnen. Dadurch kann das Unternehmen auch in angrenzenden Kategorien eine effizientere Kostenstruktur pro Flug realisieren.

Das Flugzeug markiert den ersten Schritt in Richtung dessen, was Gründer John Matthews als das "50er-Ziel" des Unternehmens bezeichnet, und unterstützt die weitere Expansion der Flotte sowie den Ausbau des operativen Geschäfts.

Die 9H-ATGT, die im April 2026 umfassend renoviert und neu lackiert wurde, geht in nahezu neuwertigem Zustand in Betrieb. Sie verfügt über eine großzügige Stehkabine für idealerweise 8 bis 10 Passagiere sowie über ein modernisiertes Bordunterhaltungssystem und zwei 18-Zoll-Monitore.

"Die Challenger 604 ermöglicht es uns, unsere Reichweite auf ein kleineres Kabinensegment auszuweiten und dabei gleichzeitig strenge betriebliche Standards einzuhalten", erklärte Matthews. "Jedes Flugzeug erfüllt bei uns eine klar definierte Aufgabe - und diese ist in erster Linie wirtschaftlicher Natur. Es geht darum, über mehrere Segmente hinweg Preisdruck aufzubauen, statt uns auf ein einziges Marktsegment zu konzentrieren."

Die Einführung des Flugzeugs wird durch den erfolgreichen Abschluss einer besicherten Anleiheemission über 115 Millionen Euro unterstützt, mit der AirX seine Kapitalbasis im Zuge des weiteren Wachstums stärkt.

"Auf Abteilungsebene ist der Fokus eindeutig: Kosten minimieren, das EBITDA pro Flugzeug maximieren und daraus reale Erträge generieren", ergänzte Matthews.

AirX verfügt über eine breit aufgestellte Flotte - von großen VIP-Jets bis hin zu Flugzeugen mit kleinerer Kabine. Dadurch kann das Unternehmen ein breites Spektrum an Charteranforderungen abdecken und gleichzeitig ein einheitliches Geschäftsmodell aufrechterhalten.

Das Unternehmen verfolgt weiterhin einen "Broker-First"-Ansatz, arbeitet eng mit seinem globalen Partnernetzwerk zusammen und setzt auf transparente, transaktionsorientierte Charterlösungen.

Über AirX

AirX ist ein 2011 gegründeter europäischer Anbieter für Privatjet-Charterflüge und betreibt eine Flotte von 20 Flugzeugen, darunter Großraumjets und VIP-Aircraft. Das Unternehmen beschäftigt mehr als 450 Mitarbeitende und deckt weltweit Charteranfragen über ein maklerorientiertes, segmentübergreifendes Geschäftsmodell ab.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Jack Roberts

Leiter Marketing - AirX

Jack.Roberts@airx.aero

Ein Foto zu dieser Mitteilung finden Sie unter http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/09f44308-a89c-4801-a653-11a82d52055b