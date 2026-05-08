Interactive Brokers (Nasdaq: IBKR), ein weltweit tätiger Broker für automatisierten Handel, meldete heute die Einführung des Zugangs zu Wertpapieren, die an der koreanischen Börse (KRX) notiert sind, und ist damit der erste bedeutende in den USA ansässige Broker, der nahtlosen Handel an der auf über 4 Billionen USD bezifferten Wertpapierbörse Koreas anbietet.

Die Wertpapierbörse von Korea befindet sich in den Top 10 weltweit, gemessen an der Marktkapitalisierung. Der Markt beheimatet kategorieführende Halbleiterhersteller, innovative Fahrzeughersteller und Verbrauchertechnologiefirmen mit globaler Präsenz, darunter Samsung Electronics, SK Hynix und Hyundai Motor. Als einer der asiatischen Märkte mit der höchsten Liquidität repräsentiert Korea einen Einstiegspunkt für internationale Investoren, die Exposition gegenüber der Führungsstellung der Region in den Bereichen Technologie und industrielle Innovation anstreben.

Börsen- und zeitzonenübergreifend operierenden Anlegern gibt Interactive Brokers mit seiner integrierten Handelserfahrung über alle Vermögenswertklassen und Regionen hinweg künftig die Möglichkeit, wirklich globale Portfolios aufzubauen.

Berechtigte Kunden in der ganzen Welt können nun mit Kontenaktivierung am selben Tag, Ausführung in Echtzeit und transparenter konkurrenzfähiger Preisgestaltung Zugang zu koreanischen Wertpapieren erhalten. Kunden von IBKR können von einer einzigen Plattform aus mit koreanischen Wertpapieren und Derivaten handeln, und zwar Seite an Seite mit mehr als 170 globalen Märkten, die Aktien, Optionen, Termingeschäfte, Währungen, Anleihen, Fonds und mehr umfassen.

"Korea ist einer der dynamischsten Wertpapiermärkte Asiens, und der Zugang zum KRX versetzt unsere Kunden in die Lage, ihre asiatische Exposition umfassender zu managen", erklärte David Friedland, Managing Director for Asia Pacific bei Interactive Brokers. "Dieser Start ist eine ganz logische Erweiterung unserer Mission der kontinuierlichen Ausdehnung des Marktzugangs, um sicherzustellen, dass unsere Kunden Investitionschancen wahrnehmen können, wo auch immer diese sich bieten. Dieser Markt verdient seit langem einen Platz in einem wirklich diversifizierten Portfolio, und koreanische Wertpapiere können nun ebenso einfach und effizient gehandelt werden wie andere Märkte auf unserer Plattform."

Der Zugang zu koreanischen Wertpapieren über Interactive Brokers erstreckt sich auf mehr als 2.700 börsennotierte Wertpapiere, Multi-Währungs-Support mit FX-Umrechnungsprovisionen bereits ab 0,20 Basispunkten bzw. 0,0020 des Handelswertes, integriertes Portfolio-Margining über globale Beteiligungen hinweg, soweit zutreffend, und API-Zugang für algorithmische Handelsstrategien.

Bestehende Kunden von Interactive Brokers können sofort mit dem Handel koreanischer Wertpapiere beginnen, indem sie KRX-Marktdaten und Handelsgenehmigungen auf dem Client Portal freischalten. Neue Kunden eröffnen ein Konto online, wobei die meisten Bestätigungen innerhalb eines Werktages abgeschlossen werden können.

Weitere Informationen über den Zugang zu koreanischen Wertpapieren erhalten Sie unter:

USA und andere von IB LLC bediente Länder: Korea Exchange (KRX)

Kanada: Korea Exchange (KRX)

Großbritannien: Korea Exchange (KRX)

Europa: Korea Exchange (KRX)

Hongkong: Korea Exchange (KRX)

Singapur: Korea Exchange (KRX)

Australien: Korea Exchange (KRX)

Zugang zu Wertpapieren an der koreanischen Börse über Interactive Brokers ist nicht verfügbar für Einwohner von Korea, Kunden von Interactive Brokers Securities Japan Inc. oder Kunden von Interactive Brokers India Pvt. Ltd.

Die bestinformierten Anleger entscheiden sich für Interactive Brokers

Über Interactive Brokers Group, Inc.:

Interactive Brokers Group, Inc. (NASDAQ: IBKR ist ein Mitglied des S&P 500. Die verbundenen Unternehmen bieten Kunden weltweit rund um die Uhr automatisierte Handelsausführung und Verwahrung von Wertpapieren, Rohstoffen, Devisen und Terminkontrakten auf über 170 Märkten in zahlreichen Ländern und Währungen über eine einzige einheitliche Plattform an. Wir bedienen Einzelanleger, Hedge-Fonds, Eigenhandelsgruppen, Finanzberater und Introducing Broker. Dank unserer vier Jahrzehnte währenden Konzentration auf Technologie und Automatisierung können wir unseren Kunden eine einzigartig ausgeklügelte Plattform zur Verwaltung ihrer Anlageportfolios bieten. Wir sind bestrebt, unseren Kunden vorteilhafte Ausführungspreise, Handels-, Risiko- und Portfoliomanagement-Tools, Research-Einrichtungen und Anlageprodukte zu niedrigen oder gar keinen Kosten zur Verfügung zu stellen und sie so in die Lage zu versetzen, hervorragende Renditen zu erzielen. Interactive Brokers hat sich kontinuierlich Anerkennung als Top-Broker erworben und zahlreiche Auszeichnungen und Ehrungen von angesehenen Branchenquellen wie Barron's, Investopedia, Stockbrokers.com und vielen anderen erhalten.

Folgen Sie Interactive Brokers in den sozialen Medien: Facebook, Instagram, LinkedIn, Reddit, X (Twitter), TikTok, YouTube

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20260506089953/de/

Contacts:

Kontaktperson für Medien bei Interactive Brokers Group, Inc.: Katherine Ewert, media@ibkr.com