Bei der Wartung von Offshore-Windparks kommen bereits heute Batterie-elektrische Service-Boote zum Einsatz. Doch das kabelgebundene Laden auf hoher See ist unter rauen Bedingungen schwierig. Ein norwegisches Konsortium arbeitet daher an einem induktiven Ladeadapter. Im Projekt "Ocean Charger" arbeiten Wissenschaftler des norwegischen Selskapet for industriell og teknisk forskning (SINTEF) und Ingenieure des Schiffsbauunternehmens Vard an einer Lösung, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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