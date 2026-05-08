Die Frankfurter Entsorgungs- und Service GmbH (FES) beschafft zehn weitere Mercedes-Benz eEconic. Damit wächst die Zahl der Batterie-elektrischen Niederflur-Lkw bei FES auf insgesamt 34 Fahrzeuge. Bei den zehn Exemplaren, die FES jetzt bei Daimler Truck geordert hat, handelt es sich nicht um identische Fahrzeuge. Die eEconic kommen laut dem Hersteller "mit unterschiedlichen Aufbauten in verschiedenen Bereichen der kommunalen Entsorgung zum Einsatz". ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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