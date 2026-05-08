© Foto: Soeren Stache - picture alliance / dpa-ZentralbildDer E-Scooter-Anbieter Lime meldet starkes Wachstum und strebt an die Nasdaq. Anleger hoffen auf neuen Schwung im IPO-Markt.Der von Uber unterstützte E-Scooter- und E-Bike-Anbieter Lime plant den Gang an die US-Börse, wie Reuters berichtet. Das Unternehmen aus San Francisco meldete in seinem Börsenprospekt einen kräftigen Umsatzanstieg und will nun vom wieder erwachten Interesse der Anleger profitieren. Konkrete Details zum Emissionsvolumen oder zur Bewertung nannte Lime zunächst nicht. Das Unternehmen will unter dem Namen Neutron Holdings und dem Börsenkürzel "LIME" an die Technologiebörse Nasdaq gehen. IPO-Markt zieht wieder an Nach Monaten der Zurückhaltung kommt Bewegung in den US-Markt …Den vollständigen Artikel lesen
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