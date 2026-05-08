© Foto: picture alliance / Jiji Press | -Rekordzahlen im Rücken, Gewinnwarnung im Ausblick: Nintendo spürt trotz Switch-2-Erfolg den Druck durch Zölle und teure Chips.Nintendo gab am Freitag bekannt, dass sein Nettogewinn für das laufende Geschäftsjahr bis zum nächsten März voraussichtlich um 26,9 Prozent gegenüber dem Vorjahr auf 310 Milliarden Yen (1,98 Milliarden US-Dollar) sinken wird. Der operative Gewinn dürfte voraussichtlich um 2,7 Prozent auf 370 Milliarden Yen steigen. Gleichzeitig wird ein Umsatzrückgang um 11,4 Prozent auf 2,05 Billionen Yen (13,07 Milliarden US-Dollar) erwartet, da steigende Chippreise und höhere US-Zölle die Gewinne belasten werden. Für das am 31. März endende Geschäftsjahr erzielte das Unternehmen …Den vollständigen Artikel lesen
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