Eine Woche, in der Anleger zwischen DAX-Bilanzfeuerwerk, US-Inflationsdaten und einem brisanten Trump-Xi-Gipfel kaum durchatmen können.Die Woche vom 11. bis 15. Mai zählt zu den ereignisreichsten des Börsenjahres: Über 100 Unternehmen legen Quartalszahlen vor - darunter mit Allianz, Siemens, Deutsche Telekom, Bayer, Munich Re, Eon, RWE und Merck KGaA gleich acht DAX-Schwergewichte am selben Mittwoch. International ergänzen Vodafone, Burberry, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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