Bis zum 30. Juni 2026 gewährt MG Motor einen zusätzlichen Preisvorteil von 6.000 Euro für vollelektrische Modelle und 4.500 Euro für Plug-in-Hybride. Der neue MG4 EV Urban startet dadurch bereits bei 18.990 Euro. Ergänzend dazu hat der Autobauer auch Leasingangebote im Programm. Mit der staatlichen Elektroauto-Förderung kehrt die Kaufprämie zurück. Der eigentliche Preiskampf findet jedoch bei den Herstellern statt: Während einige Marken die staatliche ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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