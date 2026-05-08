Die meisten Anleger blicken derzeit auf KI und Tech. Doch im Hintergrund läuft längst der nächste globale Machtkampf an. Es geht um Seltene Erden, Lithium und strategische Rohstoffe - also um Materialien, ohne die KI und Tech gar nicht funktionieren würden. China dominiert den Markt seit Jahren. Doch jetzt formiert sich Widerstand. Die USA und Europa versuchen mit aller Macht, neue Lieferketten aufzubauen und sich unabhängiger zu machen. Dabei rückt vor allem eine bislang unterschätzte Rohstoffregion ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Der Aktionär