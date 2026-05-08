Der Sommer naht und damit die UV-Belastung. Bei der Wahl des richtigen Sonnenschutzes herrscht oft Unsicherheit. Wir klären Mythen auf und erklären, worauf es wirklich ankommt. Jeden Sommer wird die Debatte um den richtigen Sonnenschutz und Sonnencremes neu eröffnet. Von "chemische Filter sind gefährlich" bis hin zu "Sonnencreme verhindert Vitamin-D-Aufnahme" kursieren viele Mythen. Wir räumen mit Halbwissen auf und zeigen, worauf es beim UV-Schutz ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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