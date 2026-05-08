© Foto: Richard Drew - APDie Wall Street feiert Rekorde, starke Gewinne und Billioneninvestitionen in Künstliche Intelligenz. Doch einige Signale erinnern gefährlich an frühere Übertreibungen.Hohe Gewinnerwartungen treiben die Kurse. Steigende Kurse heizen wiederum den Optimismus der Anleger an. Der S&P 500 erreicht neue Höhen. Die Dividendenrendite des Index liegt nur noch bei 1,1 Prozent. Sie bewegt sich damit nahe dem niedrigsten Stand seit 50 Jahren und auf dem niedrigsten Niveau seit dem Jahr 2000. Damals platzte kurz darauf die Dotcom-Blase. Noch stützen die Gewinne die Rallye Laut LSEG IBES wird das Gewinnwachstum je Aktie im ersten Quartal inzwischen auf fast 28 Prozent geschätzt. Am ersten April lag die …Den vollständigen Artikel lesen
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