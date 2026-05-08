Cyble gab heute seine Einstufung als Challenger im 2026 Gartner Magic Quadrant for Cyberthreat Intelligence Technologies bekannt. Das Unternehmen sieht diese Anerkennung als Bestätigung der Mission von Cyble, Bedrohungsinformationen tatsächlich nutzbar zu machen durch die Bereitstellung KI-basierter Funktionen, dank derer Unternehmen, Behörden und MSSPs in die Lage versetzt werden, von reaktiver Sicherheit zu einer proaktiven, informationsgesteuerten Verteidigung überzugehen.

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Cyble Named a Challenger in the 2026 Gartner Magic Quadrant for Cyberthreat Intelligence Technologies

"Sicherheitsteams stehen ständig unter Druck, schneller und präziser zu reagieren", so Beenu Arora, Mitbegründer und CEO von Cyble. "Wir sehen diese Auszeichnung als Beleg für unseren konsequenten Fokus auf die Bereitstellung von Informationen, die zu konkreten Ergebnissen führen indem sie den Blick auf das Wesentliche lenken, die Reaktionszeit verkürzen und eine fundierte Entscheidungsfindung in großem Maßstab ermöglichen."

Daten, die zu Maßnahmen führen, statt nur zu informieren

Angesichts der sich ständig weiterentwickelnden Bedrohungslage sind statische Informationen nicht mehr ausreichend. Sicherheitsteams benötigen kontinuierliche, kontextbezogene und verwertbare Erkenntnisse, die direkten Einfluss auf ihre Strategien zur Abwehr von Angriffen haben. Cyble deckt diesen Bedarf durch eine integrierte, KI-basierte Plattform ab, die Milliarden von Signalen aus dem Surface Web, Deep Web und Dark Web analysiert und sie in priorisierte Maßnahmen in Echtzeit umsetzt.

Das Herzstück bildet Cyble Vision, die Flaggschiff-Plattform des Unternehmens für Bedrohungsinformationen und Schutz vor digitalen Risiken, die kontinuierliche Sichtbarkeit von Angreifern, Kampagnen, offengelegten Zugangsdaten und sich abzeichnenden Schwachstellen bietet und direkt auf die Angriffsfläche eines Unternehmens abgestimmt ist.

Cyble Blaze AI baut auf dieser Informationsebene auf und unterstützt die Automatisierung und Entscheidungsfindung durch die Echtzeit-Analyse des Verhaltens von Angreifern. Mit Cyble TIP (Threat Intelligence Platform) können Unternehmen Informationen zentralisieren und operativ nutzen, sodass Teams schneller skalieren und reagieren können.

Mit Cyble Titan wird der Schutz weiter verbessert, indem Endpunktsicherheit mit Echtzeit-Transparenz und proaktiver Erkennung bereitgestellt wird. Cyble Saratoga übersetzt Cyberrisiken in Auswirkungen auf das Geschäft und unterstützt Führungskräfte dabei, Investitionen zu priorisieren und die Resilienz zu stärken.

Cyble deckt so die gesamte Angriffsfläche ab von Ransomware und Sicherheitslücken bis hin zu Marken-, Führungskräfte- und Drittanbieterrisiken. Die von Cyble bereitgestellten Informationen lassen sich für eine schnellere Triage in SIEM-, SOAR- und Fallmanagement-Plattformen integrieren. Cyble genießt das Vertrauen zahlreicher Unternehmen in über 50 Ländern und liefert Informationen so schnell, wie Bedrohungen auftreten.

Sie können den Gartner-Bericht herunterladen unter https://cyble.com/cyble-named-a-challenger-in-the-2026-gartner-magic-quadrant-for-cyberthreat-intelligence-technologies/

Gartner und Magic Quadrant sind Marken von Gartner, Inc. und/oder dessen verbundenen Unternehmen. Gartner unterstützt keine der in seinen Forschungsberichten aufgeführten Anbieter, Produkte oder Dienstleistungen und rät Technologieanwendern nicht dazu, ausschließlich die Anbieter mit den höchsten Bewertungen oder Auszeichnungen auszuwählen. Die Forschungsberichte von Gartner spiegeln die Meinungen der Forschungsorganisation von Gartner wider und sollten nicht als Tatsachenbehauptungen ausgelegt werden. Gartner lehnt jegliche ausdrückliche oder stillschweigende Garantie in Bezug auf diese Forschungsergebnisse ab.

Gartner, 2026 Gartner Magic Quadrant for Cyber Threat Intelligence Technologies Jonathan Nunez, Jaime Anderson, Carlos De Sola Caraballo, 4. Mai 2026.

Über Cyble

Cyble ist ein KI-natives Cybersicherheitsunternehmen, das einheitlichen Informationen zu Risiken und Entscheidungshilfen für Unternehmen und Regierungsorganisationen weltweit bereitstellt. Seine Plattform integriert Bedrohungsinformationen, Schutz vor digitalen Risiken und Sicherheitsmaßnahmen, um Echtzeit-Transparenz und umsetzbare Erkenntnisse bereitzustellen. Durch den Einsatz fortschrittlicher Analysen, kontextbezogener Informationen und Automatisierung versetzt Cyble Organisationen in die Lage, Risiken proaktiv zu managen und ihre Sicherheitsmaßnahmen auf breiter Ebene zu stärken.

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