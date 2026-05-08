Es gibt Tage, an denen Aktien um über 90 Prozent explodieren. Gerade im Biotechnologie-Sektor, wo positive Studiendaten oder satte Übernahmeprämien über Nacht extreme Neubewertungen ermöglichen können, kommt dieser Fall nicht selten vor. Bei Innodata ist das hingegen nicht der Fall. Die Aktie des Daten-Engineering-Spezialisten kann sich nach den Zahlen zum ersten Quartal fast verdoppeln.Der Umsatz stieg von Januar bis März um 54 Prozent auf gut 90 Millionen Dollar. Analysten rechneten hingegen nur ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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