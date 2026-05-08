Starke NFP-Daten: Ist die Rekordjagd an der Wall Street noch gesund?

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Mit Spannung erwarteten wir heute die neuen US-Arbeitsmarktdaten, welche für den Kalendermonat April aus Washington vermeldet werden sollen. Im Vorfeld war bereits in der Zinssitzung der US-Notenbank Fed durch Jerome Powell kommuniziert worden, dass die US-Wirtschaft weiter robust ist. Der Ölpreisschock blieb vorerst aus, auch wenn der Iran-Krieg weiterhin nicht beendet ist. Ein weiteres Ultimatum zum Thema Atomprogramm läuft heute aus, sodass mit weiterer Volatilität gerechnet werden muss, egal wie dies ausgeht. Zudem gibt es von US-Präsident Trump auch immer wieder neue Drohungen sowie deren Zurücknahme, insbesondere gegen die EU. Auch dies kommentierten wir zum Start in das Webinar, bevor wir auf die Indizes genauer blickten.

Mit neuen Rekorden beim Nasdaq und dem S&P500 ist der Trend weiter ungebrochen. Er hält bereits mehrere Wochen an und ist mit Monatsstart April im Nasdaq sehr beeindruckend. Charttechnisch versuchen wir mit der Projektion der zuvor lange anhaltenden Range eine Idee zu entwickeln, wo dieser Trend stoppen könnte. Eine Umkehr ist dann aber auch kein "ausgemachte Sache", jedoch eine Konsolidierung wäre insgesamt gesund. Gerade weil viele der Tech-Schwergewichte auf Allzeithochs notieren. Eine Auswahl daraus schauen wir uns im zweiten Teil des Videos an.

Neben den Indizes ordneten wir auch noch das Chartbild vom Euro-Dollar, dem Gold- und Silberpreis, sowie den Kryptos Bitcoin und Ethereum im aktuellen Kontext ein. Vieles an Impulsen hängt weiter vom Iran-Konflikt und dessen Entwicklung ab. Sehr sensibel reagiert darauf der Ölpreis, den wir mit der Sorte WTI noch einmal ausführlich analysieren. Wichtige Chartmarken schauten wir uns mit dem NanoTrader genauer an.

Zu den NFP-Daten selbst gab es erneut (wie schon im Vormonat) eine positive Überraschung. Die Zahl der neuen Stellen liegt bei 115.000 und damit über der Erwartung. Vorab war die Prognose im Mittel bei +62.000 Stellen verortet, es gab sogar eine Negativschätzung. Der März wurde noch einmal von +178.000 neuen Stellen auf nun 185.000 nach oben revidiert, der Februar von +156.000 auf nun +133.000. Damit sind gleich zwei Vormonate geändert worden. Die Arbeitslosenquote liegt bei 4,3 Prozent nach der gleichen Prognose und ebenso wie im Vormonat. Die Stundenlöhne liegen bei +0,2 Prozent Aufschlag zum Vormonat. Hier lag die Prognose bei +0,3 Prozent und im Vormonat gab es den gleichen Anstieg um +0,2 Prozent. Zum Vorjahresmonat war der Anstieg damit 3,6 Prozent, nach einer Prognose von +3,8 Prozent ( Vormonat noch +3,5 Prozent).

In einer ersten Reaktion stiegen die US-Futures weiter an und glichen den gestrigen Verlust aus dem späten Nachmittag komplett aus. Es gab sogar neue Rekordhochs im Nasdaq-Future sowie im S&P500 Future!

Beim Thema Rekorde waren wir auch schnell im Aktienteil, denn diese Rallye im Index wird maßgeblich von den Tech-Werten getragen. Apple schaffte es nun endlich auch, ein neues Rekordhoch zu erreichen. Ebenso die Nummer 2 an der Wall Street nach Marktkapitalisierung - der Alphabet Konzern. Auf Platz 1 ist weiterhin Nvidia, mittlerweile mit einem Wert von mehr als 5 Billionen US-Dollar, allerdings ohne neue Rekordhochs im Aktienkurs. Dafür jedoch noch bei Intel oder auch Micron Technology, die wir uns alle ansahen und einordnen. Auch die Peripherie rund um KI punktet mit Aufschlägen, so konnte Caterpillar erneut ein Rekordhoch verzeichnen. Der Baumaschinenhersteller notiert seit 1929 an der New York Stock Exchange.

Weitere US-Aktien in der Kurzanalyse waren PayPal, Strategy, Palantir und Exxon Mobil. Gern blicken wir im Wochenausblick wieder montags auf den Markt und analysieren zudem Deinen Wunschwert. Melde Dich dazu kostenfrei für das Webinar ab 10.30 Uhr hier an.

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