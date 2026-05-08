Hamburg (ots) -Im Auftrag der Vorsitzenden des NDR Rundfunkrates, Cornelia Höltkemeier, verbreitet der NDR nachfolgende Mitteilung.Die Rundfunkratsmitglieder haben der Fortsetzung der Telenovelas "Sturm der Liebe" und "Rote Rosen" sowie der Serie "In aller Freundschaft - die jungen Ärzte zugestimmt. Zustimmung fand auch die vom NDR gemeinsam mit ARTE und mit Unterstützung der MOIN Filmförderung Hamburg Schleswig-Holstein geplante Produktion der Serie "Istanbul Princess". "Der moderne Genremix aus romantischer Kulturclash-Komödie setzt auf ein populäres Thema, ist gezielt auf ein jüngeres Publikum ausgerichtet und adressiert damit insbesondere die Fokuszielgruppe der ARD Mediathek", so die Vorsitzende des Rundfunkrates, Cornelia Höltkemeier. Auch die Verlängerung des Produktionsrahmenvertrages aus dem Bereich Natur- und Tierfilm für das Jahr 2029 hat das Gremium unterstützt.Der Rundfunkrat hat sich zudem mit sieben Programmbeschwerden befasst, die zuvor im Rechts- und Eingabenausschuss bzw. Programmausschuss ausführlich beraten worden sind. Vier der Beschwerden betrafen die am 08.12. und 15.12.2025 im Ersten ausgestrahlte Sendung "Die 100 - Was Deutschland bewegt". Hierzu hat das Gremium in Ergänzung der Diskussion in seinem Programmausschuss zusätzliche Hinweise an die Redaktion zur zukünftigen Ausgestaltung dieses neuen Beteiligungsformates gegeben insbesondere mit Blick darauf, dass sich Zuschauer und Zuschauerinnen durch vermeintlich unterhaltende Elemente nicht ernst genommen fühlen. Dies gilt es zu vermeiden. Im Ergebnis ist das Gremium in allen Fällen den Empfehlungen seiner Ausschüsse gefolgt und hat die Beschwerden zum Teil mit weiteren Anmerkungen zurückgewiesen.Turnusmäßig hat sich der Rundfunkrat auch über die Fortschritte im Bereich der Nachhaltigkeit im NDR informiert. Der NDR verfolgt eine umfassende Nachhaltigkeitsstrategie, um bis 2030 seine CO2-Emissionen zu senken und setzt dabei auf Ökostrom, Energieeffizienz bei Gebäuden und Technik sowie umweltfreundlichere Prodiktionen. Die Nachhaltigkeitsstrategie ist als zentrales Thema im NDR verankert und wird kontinuierlich weiterentwickelt.Pressekontakt:Norddeutscher RundfunkGremienbüroRothenbaumchaussee 13220149 Hamburggremienbuero@ndr.deOriginal-Content von: NDR Rundfunkrat/NDR Verwaltungsrat, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/165131/6271742