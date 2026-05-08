Ampeco kooperiert mit Plugsurfing, um Managed Roaming für eMSPs in ganz Europa anzubieten. Über eine einzelne Roam-OCPI-Integration erhalten eMSP-Kunden Zugang zu mehr als einer Million Ladepunkten in 28 europäischen Ländern. Damit ergänzt Ampeco seine Plattform neben selbstverwalteten und hybriden Roaming-Ansätzen um einen dritten Ansatz. Das Plugsurfing-Ladenetz bietet derzeit eine Roaming-Abdeckung von 78 Prozent, bei DC- und HPC-Ladepunkten sind ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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