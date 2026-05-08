FRANKFURT (dpa-AFX) - Neue Kriegssorgen rund um den Iran haben am Freitag die deutsche Börse belastet. Der Leitindex Dax sank um 1,32 Prozent auf 24.338,63 Punkte und entfernte sich damit weiter von der Marke von 25.000 Zählern, die er am Mittwoch erstmals seit Ausbruch des Iran-Kriegs Ende Februar zeitweise klar überschritten hatte. "Der Dax muss den weiter hohen Ölpreisen Tribut zollen, die den Konjunkturerwartungen für die Eurozone und damit auch für Deutschland einen Strich durch die Rechnung machen", schrieb Andreas Lipkow, Chef-Marktanalyst beim Handelshaus CMC Markets

Auf Wochensicht ergibt sich für den Dax ein Plus von 0,19 Prozent. Der MDax mit den mittelgroßen Werten fiel am Freitag um 1,20 Prozent auf 31.181,06 Zähler.

Die Waffenruhe zwischen den USA und dem Iran wird zurzeit auf die Probe gestellt: Teheran und die Vereinigten Staaten haben sich trotz einer Waffenruhe gegenseitig angegriffen. Der Iran attackierte US-Militärschiffe in der Meerenge von Hormus mit Raketen und Schnellbooten, die USA griffen Ziele auf dem Festland an. Unklar blieb, wer zuerst das Feuer eröffnete. Auch die Vereinigten Arabischen Emirate meldeten neue iranische Angriffe. US-Präsident Donald Trump forderte Teheran unter Drohungen auf, "schnell" eine Friedensvereinbarung zu unterzeichnen. Die Feuerpause gelte aber trotz der Angriffe weiter./la/he

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