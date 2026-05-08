© Foto: Richard Drew - APDer wohl wichtigste Treiber der jüngsten Rallye ist die besser als erwartet ausgefallene Berichtssaison der Unternehmen im ersten Quartal. Die Hoffnung auf ein baldiges offizielles Ende des Iran-Krieges und die wiedererwachte Begeisterung für KI-bezogene Aktien besonders im Halbleitersektor, haben den S&P 500 diese Woche auf ein weiteres Rekordhoch gehievt. Kursziel für den S&P 500 angehoben Der wohl wichtigste Treiber der jüngsten Rallye ist die besser als erwartet ausgefallene Berichtssaison im ersten Quartal. Die Aussicht auf steigende Unternehmensgewinne veranlasste die Analysten von RBC Capital am Freitag, das 12-Monats-Kursziel für den S&P 500 von 7.750 auf 7.900 Punkte anzuheben. Das …Den vollständigen Artikel lesen
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