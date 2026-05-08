Cloudflare Aktie: Q1 2026 Zahlen & 20% Job-Kürzungen durch KI

Die aktuellen Aktien News zu Cloudflare (NET) gleichen einer Achterbahnfahrt. Das Unternehmen legte für das erste Quartal 2026 finanziell beeindruckende Zahlen vor, die jedoch von einer radikalen strategischen Kehrtwende überschattet wurden. Während der Umsatz kräftig stieg, schockierte das Management die Anleger mit der Ankündigung, rund 20 - der Belegschaft abzubauen. Dieser Schritt markiert den Übergang zu einem "AI-first"-Betriebsmodell, bei dem KI-Agenten menschliche Arbeit ersetzen sollen. Die Börse reagierte prompt mit einem massiven Abverkauf - ein klares Signal, dass Effizienzsteigerungen durch KI aktuell mit großer Skepsis bewertet werden.

Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 08.05.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in USD. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

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