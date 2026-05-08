Was die Renditen betrifft, war der April in mancherlei Hinsicht ein Spiegelbild des Vormonats: Die absoluten Renditen glänzten beim DWS Concept Platow im Berichtsmonat, bei den vier wichtigsten deutschen Aktienindizes allerdings noch ein bisschen mehr. Im Gegensatz dazu brachte der März keine Gewinne, sondern Verluste, die beim Fonds indes gedämpfter ausfielen als bei den Indizes. Mitte April erreichte der Fondspreis sogar ein Allzeithoch, konnte dieses Niveau aber in der zweiten Monatshälfte nicht halten. Zu sehr beschäftigte die Marktteilnehmer das ständige Hin und Her im Iran Konflikt. Der Newsflow inpuncto Wirtschaftsreformen und Konjunkturentwicklung erwies sich ebenfalls als wenig hilfreich. So wurde im Monatsvergleich lediglich ein Teil der herben März-Verluste aufgeholt. Im Gegensatz zum Fondspreis konnten die vier deutschen Hauptindizes im April keine neuen Allzeithochs erreichen. Beim DAX und SDAX haben nach wie vor die Rekordstände aus dem Januar 2026 Bestand, während die Allzeithochs beim TecDAX aus dem November 2021 und beim MDAX sogar aus dem September 2021 datieren, folglich bereits über vier Jahre zurückliegen. Dabei enthalten auch diese Indizes durchaus ...

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