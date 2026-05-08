© Foto: Christian Ohde - CHROMORANGEDie KI-Nachfrage treibt Tech-Konzerne zu Rekordinvestitionen. Doch ein globaler Engpass bei Chips und Komponenten bremst Wachstum, Margen und Deals spürbar aus.Die starke Nachfrage nach künstlicher Intelligenz sorgt in der Tech-Branche für ein paradoxes Bild. Einerseits investieren Konzerne wie Microsoft und Alphabet Milliarden in neue Rechenzentren. Andererseits geraten Lieferketten zunehmend unter Druck, wie Barron's berichtet. Chiphersteller wie Advanced Micro Devices und Intel profitieren zwar kurzfristig von der hohen Nachfrage nach zentralen Prozessoren für KI-Anwendungen. Gleichzeitig zeigt sich jedoch, dass die Industrie die Bestellungen kaum noch bedienen kann. Intel erklärte laut …Den vollständigen Artikel lesen
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