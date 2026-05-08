Die Aktie von Meta Platforms rückt erneut in den Fokus der Analysten. Frische Einschätzungen deuten auf erhebliches Aufwärtspotenzial hin und könnten die Diskussion um die Bewertung des Tech-Konzerns neu entfachen.Meta Platforms im Analysten-Check Im vergangenen Monat haben insgesamt 18 Analysten ihre Einschätzungen zur Aktie von Meta Platforms aktualisiert. Das Bild ist eindeutig: 17 Experten sprechen sich für einen Kauf aus, lediglich ein ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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