Anzeige
Mehr »
Samstag, 09.05.2026 - Börsentäglich über 12.000 News
Strategischer Engpass 2026! Warum Wolfram plötzlich explodiert
Anzeige

Indizes
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Aktien
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Xetra-Orderbuch

Fonds
Kurs
%

Devisen
Kurs
%

Rohstoffe
Kurs
%

Themen
Kurs
%

Erweiterte Suche
Dow Jones News
08.05.2026 18:51 Uhr
557 Leser
Artikel bewerten:
(2)

MÄRKTE EUROPA/Schwach - Grundoptimismus bleibt aber

DJ MÄRKTE EUROPA/Schwach - Grundoptimismus bleibt aber

DOW JONES--Die europäischen Börsen haben am Freitag unter Abgabedruck gestanden. Mit gestiegenen Ölpreisen nahmen die Indizes am Nachmittag etwas Fahrt nach unten auf. Nach der Euphorie zur Wochenmitte wegen laufender Friedensgespräche zwischen den USA und dem Iran kam erneut zu Kampfhandlungen. Die Märkte reagierten darauf mit einer gewissen Risikoscheu. Der DAX fiel um 1,3 Prozent auf 24.339 Punkte, der Euro-Stoxx-50 reduzierte sich um 1 Prozent auf 5.912 Punkte.

Laut US-Präsident Donald Trump ist der Waffenstillstand mit dem Iran weiterhin in Kraft; er bezeichnete die jüngsten US-Angriffe auf das Land als "liebevollen Klaps". Der anhaltende Abverkauf von Rüstungsaktien sprach dafür, dass Anleger weiterhin von einem baldigen Friedensschluss zwischen den USA und dem Iran ausgingen. Rheinmetall gaben mit 9,2 Prozent deutlich zurück und belasteten als Schwergewicht auch den DAX. Leonardo gaben 3,2 Prozent nach oder BAE Systems um 2,9 Prozent.

Sehr starke US-Arbeitsmarktdaten setzten derweil kaum Akzente. Die US-Wirtschaft hatte im April sehr viel mehr neue Stellen geschaffen, als Ökonomen ihr zugetraut hatten. Nicht nur standen die US-Arbeitsmarktdaten derzeit nicht im Rampenlicht, die Lesung löste auch keinen Handlungsbedarf mit Blick auf die US-Notenbank aus. Am Markt wird derzeit erwartet, dass die Fed im laufenden Jahr stillhalten wird.

Gute Nachrichten gab es zu den neuen US-Strafzöllen: Das US-Handelsgericht hatte den globalen Zehn-Prozent-Zoll von US-Präsident Donald Trump für unrechtmäßig erklärt. Die USA werden die Zölle auf europäische Autos und Lkw laut Trump zudem diese Woche nicht erhöhen. Die Frist läuft nun bis zum 4. Juli.

Commerzbank verloren nach Zahlenvorlage 3,9 Prozent, allerdings fiel auch der europäische Finanzsektor im Stoxx-50 um 1,3 Prozent zurück. Die Zahlen vom normalen Bankgeschäft bis zu den Zinseinnahmen seien besser gewesen, hieß es. Daher erhöhte die Bank auch das Gewinnziel für 2026 auf "mindestens 3,4" nach "mehr als 3,2" Milliarden Euro.

Die Aktien von British-Airways-Mutter IAG fielen um 2,8 Prozent. Hier zeigten sich die Blessuren der Explosion bei den Treibstoffpreisen. Die Airline hatte zwar ein starkes Quartal abgeschlossen, muss wegen der Kerosionkosten aber die Jahresprognose senken. Lufthansa gaben um 2,8 Prozent nach, Air France-KLM 3,9 Prozent.

In der zweiten Reihe wartete Evonik mit durchwachsenen Geschäftszahlen auf. Der Umsatz lag leicht unter Erwartung, jedoch war die Profitabilität deutlich höher. Der Markt honorierte das mit 1,4 Prozent Plus. Bei Getränkemaschinenhersteller Krones wurden die Zahlen als ordentlich bezeichnet, die Aktien sanken in dem negativen Gesamtmarkt um 1,1 Prozent. Die Aufträge legten im ersten Quartal um 5,3 Prozent zu, die EBITDA-Marge kletterte auf 10,8 nach 10,6 Prozent.

Als überraschend gut werten Händler die Geschäftszahlen von Bechtle. Diese entkräfteten Sorgen vor Investitionszurückhaltung auf Unternehmensseite, denn die Auftragslage bewegte sich auf Rekordniveau. Die Aktien kletterten um 2,9 Prozent.

Dazu bewegen Umstufungen: Dazu bewegten Umstufungen: So entzog die UBS Hellofresh die Kaufempfehlung, die Aktien schlossen 4,7 Prozent tiefer. Bei Infineon ging es gegen den Markt um 3,6 Prozent nach oben, da Goldman Sachs das Kursziel deutlich erhöht hatte. 

=== 
Index        Schluss Entwicklung in % Seit Jahresbeginn (%) 
Euro-Stoxx-50     5.912       -1,0          3,13 
Stoxx-50       5.071       -0,9          3,98 
Stoxx-600        612       -0,7          4,09 
DAX         24.339       -1,3          0,71 
FTSE-100 London   10.277       -0,4          3,48 
CAC-40 Paris     8.202       -1,1          0,65 
AEX Amsterdam     1.019       -0,2          7,16 
ATHEX-20 Athen    5.861       -1,2          9,52 
BEL-20 Brüssel    5.470       -0,1          7,71 
BUX Budapest    135.139       -0,4         21,71 
OMXH-25 Helsinki   6.285       -0,7         10,19 
OMXC-20 Kopenhagen  1.531       -1,0         -4,81 
PSI 20 Lissabon    9.134       -0,7         10,54 
IBEX-35 Madrid    18.061       -1,0          4,35 
FTSE-MIB Mailand   49.291        0,0          9,67 
OBX Oslo       1.920       -0,5         20,15 
PX Prag        2.527        0,3         -5,92 
OMXS-30 Stockholm   3.111       -1,2          7,92 
WIG-20 Warschau   130.226       -1,6         12,85 
ATX Wien       5.941       -1,0         11,55 
SMI Zürich      13.135       -0,3         -1,00 
 
DEVISEN    zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag Mo, 13:50 
EUR/USD     1,1773  +0,4  0,0048     1,1725   1,1695 
EUR/JPY     184,45  +0,3  0,4800     183,97  183,8300 
EUR/CHF     0,9159  +0,1  0,0010     0,9149   0,9174 
EUR/GBP     0,864  -0,1  -0,0010      0,865   0,8636 
USD/JPY     156,66  -0,2  -0,2500     156,91  157,1400 
GBP/USD     1,3623  +0,5  0,0072     1,3551   1,3540 
USD/CNY     6,8011  0,0  -0,0003     6,8014   6,8300 
USD/CNH     6,7965  -0,2  -0,0114     6,8079   6,8278 
AUS/USD     0,724  +0,4  0,0031     0,7209   0,7176 
Bitcoin/USD 79.962,92  +0,1   93,64    79.869,28 78.806,24 
 
ROHÖL     zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag 
WTI/Nymex    95,98  +1,2   1,17      94,81 
Brent/ICE    101,57  +1,5   1,51     100,06 
 
Metalle    zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag 
Gold     4.709,77  +0,5   24,59    4.685,18 
Silber      80,06  +2,0   1,59      78,48 
Platin    2.035,27  +0,7   13,27    2.022,00 
===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/mpt/flf

(END) Dow Jones Newswires

May 08, 2026 12:18 ET (16:18 GMT)

Copyright (c) 2026 Dow Jones & Company, Inc.

© 2026 Dow Jones News
Vergessen Sie Gold, Silber und Öl: Nächste Megarallye startet!
Die Märkte feiern neue Rekorde – doch im Hintergrund braut sich eine Entwicklung zusammen, die alles verändern könnte. Die anhaltende Sperrung der Straße von Hormus sorgt laut IEA für eine der größten Energiekrisen aller Zeiten. Gleichzeitig schießen die Preise für Düngemittel und Agrarrohstoffe bereits nach oben.

Damit droht ein perfekter Sturm: steigende Energiepreise, explodierende Produktionskosten und ein möglicher Super-El-Nino, der weltweit Ernten gefährdet. Erste Auswirkungen sind längst sichtbar – Weizen, Soja und Kakao verteuern sich deutlich, während Lebensmittelpreise vor dem nächsten Sprung stehen könnten.

Für Anleger bedeutet das nicht nur Risiken, sondern enorme Chancen. Denn während klassische Märkte unter Druck geraten könnten, entsteht auf den Feldern und Plantagen der nächste große Rohstoffzyklus. Wer sich jetzt richtig positioniert, kann von einer Entwicklung profitieren, die weit über Öl und Metalle hinausgeht.

In unserem aktuellen Spezialreport stellen wir drei Aktien vor, die besonders aussichtsreich sind, um von diesem Trend zu profitieren – solide positioniert, strategisch relevant und mit erheblichem Aufwärtspotenzial.



Jetzt den kostenlosen Report sichern – bevor der Agrar-Boom voll durchschlägt!
Hier klicken
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.