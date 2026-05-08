ETF als stabile Basis fürs Depot? Auf jeden Fall. Breit streuen, ruhig schlafen, langfristig Vermögen aufbauen - der Klassiker. Ganz ohne wilde Storys wäre Börse aber auch nur halb so spannend. Deshalb geht es in der neuen Sendung neben ETF-Anlagen auch um die Chipwerte, die zuletzt irre angezogen haben. AMD und Nvidia marschieren weiter Richtung Stratosphäre. Wie geht es weiter? Wie lange kann das noch gutgehen?Außerdem blicken wir auf die Münchner Kapitalmarkt Konferenz zurück. Dort bot sich die ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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