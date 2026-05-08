Anzeige
Mehr »
Samstag, 09.05.2026 - Börsentäglich über 12.000 News
Strategischer Engpass 2026! Warum Wolfram plötzlich explodiert
Anzeige

Indizes
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Aktien
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Xetra-Orderbuch

Fonds
Kurs
%

Devisen
Kurs
%

Rohstoffe
Kurs
%

Themen
Kurs
%

Erweiterte Suche

WKN: A1X3WX | ISIN: DE000A1X3WX6 | Ticker-Symbol: ERWE
Tradegate
08.05.26 | 15:31
0,438 Euro
+12,31 % +0,048
Branche
Immobilien
Aktienmarkt
Sonstige
1-Jahres-Chart
ERWE IMMOBILIEN AG Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
ERWE IMMOBILIEN AG 5-Tage-Chart
RealtimeGeldBriefZeit
0,3640,43408.05.
0,3640,43408.05.
Dow Jones News
08.05.2026 19:51 Uhr
595 Leser
Artikel bewerten:
(2)

PTA-Adhoc: ERWE Immobilien AG: Kombinierte Kapitalherabsetzung und Kapitalerhöhung gegen Bareinlage zur Verbesserung der Bilanzrelationen vorgeschlagen

DJ PTA-Adhoc: ERWE Immobilien AG: Kombinierte Kapitalherabsetzung und Kapitalerhöhung gegen Bareinlage zur Verbesserung der Bilanzrelationen vorgeschlagen

Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR Schlagwort(e): Kapitalmaßnahmen / Kapitalherabsetzung

ERWE Immobilien AG: Kombinierte Kapitalherabsetzung und Kapitalerhöhung gegen Bareinlage zur Verbesserung der Bilanzrelationen vorgeschlagen

Frankfurt (pta000/08.05.2026/19:15 UTC+2)

Frankfurt am Main, 08.05.2026 - Der Vorstand der ERWE Immobilien AG (ISIN DE000A1X3WX6) teilt mit, dass der Gesellschaft ein Verlangen der Elbstein AG nach -- 122 Abs. 2 AktG zugegangen ist, die Tagesordnung der für den 2. Juni 2026 einberufenen außerordentlichen Hauptversammlung zu ergänzen.

Das Verlangen umfasst im Kern eine Herabsetzung des bisherigen Grundkapitals in Höhe von EUR 24.562.922,00 auf EUR 3.508.988,00 - dies entspricht einem Verhältnis von 7:1 - und eine Kapitalerhöhung gegen Bareinlage mit Bezugsrecht der Aktionäre um bis zu EUR 350.898,00 auf bis zu EUR 3.859.886,00. Das Bezugsverhältnis soll 10 (zehn) alte zu 1 (einer) neuen Aktie betragen. Dies bedeutet, dass jeder Aktionär für jeweils 10 gehaltene alte Aktien (nach der Herabsetzung) eine neue Aktie erwerben kann. Die neuen Aktien sollen ab dem 1. Januar 2025 gewinnanteilsberechtigt sein.

Die Kapitalerhöhung soll erst nach Wirksamwerden der Kapitalherabsetzung durchgeführt werden. Die Gesellschaft erwartet, dass die Herabsetzung des Grundkapitals sich positiv auf den Börsenkurs auswirken wird. Der Bezugspreis für die Barkapitalerhöhung soll in Abhängigkeit von den Marktbedingungen festgelegt werden.

Die Elbstein AG hat dem Vorstand ihre Absicht mitgeteilt, mittelbar oder durch von ihr benannte Dritte im Rahmen der Kapitalerhöhung neue Aktien im Volumen von EUR 200.000,00 zu zeichnen.

Der Vorstand der ERWE Immobilien AG unterstützt das Verlangen der Elbstein AG, weil durch die Maßnahmen die Bilanzrelationen der Gesellschaft verbessert werden können. Der Vorstand wird auf der Hauptversammlung auch über den Jahresabschluss 2023 sprechen, der nächste Woche veröffentlicht werden soll.

Die Gesellschaft wird das vollständige Tagesordnungsergänzungsverlangen unverzüglich gemäß -- 124 Abs. 1 AktG im Bundesanzeiger bekannt machen.

Die ERWE Immobilien AG konzentriert sich auf den Aufbau eines ertragsstarken Bestands an Mischnutzungsimmobilien in den Bereichen Büro, Service, Einzelhandel, Hotel und Wohnen. Bevorzugte Standorte sind aussichtsreiche innerstädtische Lagen in deutschen Großstädten und in ausschließlich "A"-Lagen kleinerer Städte und Kommunen. Akquiriert werden Immobilien, deren Wertsteigerungspotentiale durch neue Nutzungskonzepte nachhaltig ausgenutzt werden können, so dass ein renditestarker, werthaltiger Bestand mit deutlich steigenden Einnahmen entsteht. Das Unternehmen ist in Frankfurt im Basic Board und an den Wertpapierbörsen in Frankfurt a. M. (XETRA), Berlin, Düsseldorf und Stuttgart im Freiverkehr (ISIN: DE000A1X3WX6) notiert.

Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an:

german communications AG

Jörg Bretschneider

Milchstr. 6 B

20148 Hamburg

T. +49-40-4688330, F. +49-40-46883340

presse@german-communications.com

ERWE Immobilien AG

Hans-Christian Haas

Herriotstraße 1

60528 Frankfurt

T.+49-69-96 376 869-25, F. +49-69 96 376 869-30

h.haas@erwe-ag.com

(Ende)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Aussender:      ERWE Immobilien AG 
           Herriotstraße 1 
           60528 Frankfurt 
           Deutschland 
Ansprechpartner:   Hans-Christian Haas 
Tel.:         +49 69 96376869 25 
E-Mail:        h.haas@erwe-ag.com 
Website:       www.erwe-ag.com 
ISIN(s):       DE000A1X3WX6 (Aktie) 
Börse(n):       Freiverkehr in Düsseldorf, Frankfurt (Basic Board), Stuttgart, Tradegate BSX

[ source: https://www.pressetext.com/news/1778260500921 ]

(c) pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext. Archiv: https://www.pressetext.com/channel/Adhoc . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.

(END) Dow Jones Newswires

May 08, 2026 13:15 ET (17:15 GMT)

© 2026 Dow Jones News
Vergessen Sie Gold, Silber und Öl: Nächste Megarallye startet!
Die Märkte feiern neue Rekorde – doch im Hintergrund braut sich eine Entwicklung zusammen, die alles verändern könnte. Die anhaltende Sperrung der Straße von Hormus sorgt laut IEA für eine der größten Energiekrisen aller Zeiten. Gleichzeitig schießen die Preise für Düngemittel und Agrarrohstoffe bereits nach oben.

Damit droht ein perfekter Sturm: steigende Energiepreise, explodierende Produktionskosten und ein möglicher Super-El-Nino, der weltweit Ernten gefährdet. Erste Auswirkungen sind längst sichtbar – Weizen, Soja und Kakao verteuern sich deutlich, während Lebensmittelpreise vor dem nächsten Sprung stehen könnten.

Für Anleger bedeutet das nicht nur Risiken, sondern enorme Chancen. Denn während klassische Märkte unter Druck geraten könnten, entsteht auf den Feldern und Plantagen der nächste große Rohstoffzyklus. Wer sich jetzt richtig positioniert, kann von einer Entwicklung profitieren, die weit über Öl und Metalle hinausgeht.

In unserem aktuellen Spezialreport stellen wir drei Aktien vor, die besonders aussichtsreich sind, um von diesem Trend zu profitieren – solide positioniert, strategisch relevant und mit erheblichem Aufwärtspotenzial.



Jetzt den kostenlosen Report sichern – bevor der Agrar-Boom voll durchschlägt!
Hier klicken
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.