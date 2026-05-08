© Foto: Gina Sanders - Adobe StockLaut einem Bericht des World Gold Council stieg die Nachfrage nach Gold im ersten Quartal massiv an. Besonders Zentralbanken greifen zu.Die Goldnachfrage kletterte im ersten Quartal 2026 um 74 Prozent auf 193 Milliarden US-Dollar. Branchenbezogen stieg die Nachfrage nach Goldbarren und -münzen um 42 Prozent auf 474 Tonnen - der zweitgrößte Quartalsanstieg aller Zeiten. Die Goldkäufe der Zentralbanken erreichten im ersten Quartal 244 Tonnen. Der Goldkauf für technologische Zwecke legte im gleichen Zeitraum um 1 Prozent auf 82 Tonnen zu. Die Nachfrage nach Gold für Schmuckzwecke ging hingegen zurück, da sich die Nachfragestruktur hin zu Investitionen und gegen die Fertigung verschob. …Den vollständigen Artikel lesen
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