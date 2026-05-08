Die ältesten Schriften der Menschheit haben ihren Ursprung zwar im Nahen Osten, waren lange Zeit jedoch ausschließlich in westlichen Übersetzungen verfügbar. Ein internationales Team bricht dieses koloniale Erbe jetzt auf und nutzt moderne Digitalisierung, um alte Machtungleichheiten zu beheben. Obwohl die Keilschrift (engl. Cuneiform) im heutigen Irak entstand, sind die meisten der erhaltenen und bis zu 4.000 Jahre alten Tontafeln heute in westlichen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 t3n