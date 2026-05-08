BÖRSE HEUTE: Nasdaq 100 stark, DAX unter Druck - Märkte zwischen KI-Rally und Iran-Konflikt (08.05.2026)

Die Stimmung an den internationalen Finanzmärkten zeigt sich zum Wochenschluss zweigeteilt. Während die Wall Street vor allem im Technologiesektor kräftig zulegen kann, stehen europäische Indizes weiter unter Druck. Besonders der Nasdaq 100 profitiert aktuell von einer starken KI- und Tech-Dynamik, während geopolitische Risiken rund um Iran und die Straße von Hormus die europäischen Märkte belasten.

An der Börse heute stehen dabei vor allem robuste US-Arbeitsmarktdaten, sinkende Inflationserwartungen und die angespannte Lage im Nahen Osten im Fokus.

Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 08.05.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

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