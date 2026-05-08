Die Aktie von Mercadolibre, gern als die "Amazon Südamerikas" bezeichnet, gerät am Freitag kräftig unter Druck. Gemischte Zahlen zum ersten Quartal sorgen für einen prozentual zweistelligen Kurseinbruch.Zwar berichtete das Unternehmen erneut über ein dynamisches Umsatzwachstum von 49 Prozent auf 8,85 Milliarden Dollar, was über der Analystenerwartung in Höhe von 8,29 Milliarden Dollar lag. Mercadolibre berichtete aber auch über höhere Kosten, die die Marge schmälern.Das EBITDA ging im Berichtszeitraum ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Der Aktionär