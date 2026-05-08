NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Mercedes-Benz auf "Overweight" mit einem Kursziel von 70 Euro belassen. In Reaktion auf die Erstquartalszahlen des Autobauers habe er seine Prognosen weitgehend unverändert gelassen, schrieb Jose M Asumendi in einer am Freitag vorliegenden Studie. Für das zweite Jahresviertel rechnet er mit einer höheren Marge im Autosegment als im ersten Quartal./rob/edh/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 08.05.2026 / 18:35 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.05.2026 / 19:10 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
ISIN: DE0007100000
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