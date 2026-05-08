Trotz zahlreicher geopolitischer Krisen und nach wie vor relativ hohen Ölpreisen bleibt die Stimmung an der Wall Street glänzend. Sowohl der S&P 500 als auch der Nasdaq 100 haben neue Bestmarken aufgestellt. Allen voran der Megatrend Künstliche Intelligenz (KI) elektrisiert weiter die Anleger und treibt insbesondere Chip-Aktien weiter in die Höhe.Konkret setzten die Papiere von Speicher-Chips die unfassbare Rally der vergangenen Monate fort. Sowohl die Aktien von Micron Technology als auch SanDisk ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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