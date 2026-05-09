Andersen Global beschleunigt sein Wachstum in Afrika durch eine Präsenz in Namibia. Windhoek Advisory Taxation wird zukünftig unter der Marke "Andersen" firmieren. Dadurch können Kunden in Afrika's dynamischen aufstrebenden Märkten betreut werden.

Die Zusammenarbeit besteht seit 2021. Andersen in Namibia befindet sich im Eigentum eines Ortsansässigen und bietet Buchhaltung, Steuer- und Unternehmensberatung, die auf die Bedürfnisse von Namibia's Geschäftsumfeld zugeschnitten sind. Die Firma kennt sich in für Namibia typischen Branchen wie Bergbau, Landwirtschaft, Logistik, Tourismus und Finanzdienstleistungen aus. Sie unterstützt sowohl einheimische Unternehmen als auch internationale Kunden, die in der Region Fuß fassen möchten. Durch cloudbasierte Technologien und datenbasierte Erkenntnisse liefert Andersen in Namibia effiziente, skalierbare Lösungen, mit denen Unternehmen Operationen optimieren, steuerlichen Verpflichtungen über Rechtssysteme hinweg nachkommen und fundierte Entscheidungen treffen können.

"Für uns und die von uns in Namibia betreuten Unternehmen ist es ein wichtiger Meilenstein, nun zu Andersen zu gehören", sagte Managing Partner Bernadedt Kandenge. "Grundlagen unserer Arbeitsweise sind ethische Integrität, Zusammenarbeit und ein tiefes Verständnis der Herausforderungen und Chancen, die Namibia für Unternehmen bietet. Da wir nun zu den Mitgliedern von Andersen gehören, können wir unsere Kunden mit skalierbaren, grenzübergreifenden Lösungen unterstützen und dennoch den persönlichen, ortsbezogenen Service bieten, den sie so schätzen."

"Dieser Übergang folgt einer erfolgreichen Zusammenarbeit und ist ein wichtiger Schritt für unsere langfristige Afrikastrategie," sagte Mark L. Vorsatz, Global Chairman und CEO von Andersen. "Bernadedt und ihr Team erweitern unsere Fähigkeiten, Unternehmen in Namibia und in dieser Region zu betreuen. So können wir unter Beweis stellen, dass wir konsistenten, hochwertigen Service bieten, der sowohl örtlichen Anforderungen als auch globalen Standards gerecht wird."

Andersen Global ist eine internationale Vereinigung von rechtlich selbständigen, unabhängigen Mitgliedsunternehmen, denen Experten für Steuern, Rechtsberatung und Bewertung angehören. Andersen Global wurde 2013 unter dem Dach von Andersen Tax LLC gegründet. Dem Unternehmen gehören mittlerweile mehr als 50.000 Experten weltweit an, die an mehr als 1.000 Standorten durch Mitgliedsfirmen und kooperierende Firmen vertreten sind.

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