MRO360 ist der erste Meilenstein auf dem Weg von Verdantis zur Bereitstellung der branchenweit ersten vollständig KI-nativen Enterprise-Asset-Management-Lösung.

Verdantis gab heute die weltweite Markteinführung von MRO360 bekannt, einer speziell entwickelten KI-Plattform, die die Art und Weise revolutioniert, wie anlagenintensive Unternehmen ihren MRO-Ersatzteilbestand verwalten. MRO360 wurde für Hersteller, Öl- und Gasunternehmen, Bergbaugesellschaften, Versorgungsunternehmen und andere Industrieunternehmen entwickelt und setzt neun miteinander vernetzte KI-Agenten ein, die kontinuierlich den Bedarf prognostizieren, die Kritikalität von Teilen bewerten, das Veralterungsrisiko verwalten, dynamische Nachbestellpunkte berechnen und den werksübergreifenden Transfer unterstützen, wodurch der genaue Geldwert jeder Optimierungsmöglichkeit im gesamten Ersatzteilkatalog in Echtzeit ermittelt wird.

Im Gegensatz zu herkömmlichen EAM- und CMMS-Plattformen, die auf statischen Regeln basieren, passen sich die Agenten von MRO360 kontinuierlich an, wenn sich Nachfragemuster, Lieferantenleistung und der Zustand der Anlagen ändern. Zum ersten Mal kann ein Instandhaltungsplaner erkennen, bei welchen Arbeitsaufträgen heute ein Versorgungsrisiko besteht und was dagegen zu tun ist. Ein CFO kann den aktuellen Dollarwert des freigabebereiten Überbestands in Echtzeit einsehen.

"Wir arbeiten seit über zwanzig Jahren mit den Daten anlagenintensiver Branchen. Wir wissen, wo der Wert liegt, dass Lieferantenbeziehungen eher nach Bauchgefühl als nach prädiktiver Intelligenz gesteuert werden und dass Wartungspläne nicht berücksichtigen, was auf Lager ist. MRO360 ist unsere Antwort darauf. Es ist die Grundlage für etwas viel Größeres die branchenweit erste Enterprise-Asset-Management-Lösung, bei der jede Funktion als intelligenter Agent konzipiert ist, der lernt und sich anpasst. Hier beginnt diese Reise."

- Kumar Gaurav Gupta, CEO, Verdantis

MRO360 ist die Grundlage einer umfassenderen und durchdachten Vision. Verdantis arbeitet an etwas, das es in der Branche noch nie gegeben hat: einer vollständig KI-basierten Enterprise-Asset-Management-Lösung, die alle sechs EAM-Bereiche abdeckt von der Ersatzteilintelligenz über das Asset-Lebenszyklusmanagement, die Wartungsdurchführung, die Personalplanung und die Beschaffung bis hin zur Compliance, wobei jedes Modul ein von Grund auf neu entwickelter KI-Agent ist. MRO360 bildet den Kern. Die vor uns liegende Roadmap erweitert diese Intelligenz schrittweise über den gesamten Lebenszyklus des Asset Managements.

Über Verdantis: Verdantis ist ein globales KI-Softwareunternehmen mit über zwei Jahrzehnten Erfahrung in der Bereitstellung von Datenintelligenz und Betriebsoptimierung für anlagenintensive Branchen.

Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Princeton, New Jersey, und ist in Nordamerika, dem Nahen Osten, Europa und im asiatisch-pazifischen Raum tätig. www.verdantis.com/mro360

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20260507413285/de/

Contacts:

Medienkontakt:

Priyanka Agarwal

Marketing Lead

Priyanka.agarwal@verdantis.com

+1 (866) 987-4463