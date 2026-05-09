PORR errichtet Hamburgs Wärmespeicher der Zukunft

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Hohe Energiepreise, volatile Märkte und die politisch forcierte Abkehr von fossilen Brennstoffen stellen Städte europaweit vor eine dringende Frage: Wie lässt sich die Wärmeversorgung für Millionen von Menschen zuverlässig, bezahlbar und klimafreundlich sichern?

Tiefstack-Transformation: Kohleausstieg bis 2030

Hamburg gibt darauf eine konkrete Antwort und die PORR Group (ISIN: AT0000609607) realisiert das Projekt. Im Hamburger Stadtteil Billbrook betreibt die Hamburger Energiewerke GmbH das Heizkraftwerk Tiefstack, das bislang auf Steinkohle setzte. Im Rahmen der "Tiefstack Transformation" (TiTra) wird der Standort bis spätestens 2030 schrittweise auf klimafreundliche Energiequellen umgestellt - darunter industrielle Abwärme, Müllverwertung und Flusswasser-Wärmepumpen. Zentrales Element dieser Transformation ist ein neuer Großwärmespeicher, den die PORR im Auftrag der Hamburger Energiewerke realisiert.

Am 4. März 2026 fiel offiziell der Startschuss für die Bauarbeiten, bei dem Hamburgs zweite Bürgermeisterin Katharina Fegebank und Hamburger Energiewerke-Geschäftsführer Michael Prinz gemeinsam das symbolische Fundament legten.

Der drucklose, wassergefüllte Wärmespeicher wird eine Höhe von 51 Meter erreichen, einen Außendurchmesser von 35 Metern haben und rund 43 Millionen Liter Wasser auf bis zu 98 Grad Celsius erhitzen können. An einem kalten Wintertag reicht das rechnerisch aus, um mehr als 27.000 Wohneinheiten für 24 Stunden mit Wärme zu versorgen. Überschüssige Wärme aus erneuerbaren Quellen wird gespeichert und zeitversetzt ins Fernwärmenetz eingespeist. Dadurch erhöht sich die Flexibilität des Energiesystems und der CO2-Ausstoß der Metropolregion wird nachhaltig reduziert.

Spezialtiefbau und Hochbau aus einer Hand

Für die Umsetzung bündeln PORR Spezialtiefbau und PORR Hochbau Hamburg ihre Kompetenzen in der Dach-Arbeitsgemeinschaft "TiTra Wärmespeicher Tiefstack". Da der vollgefüllte Speicher enormes Gewicht erzeugt, müssen vor dem Bau der Bodenplatte zunächst 59 Großbohrpfähle mit einem Durchmesser von 88 Zentimetern und einer Länge von rund 21 Metern in 22 Meter Tiefe gesetzt werden. Der hohe Grundwasserstand erfordert dabei eine Ausführung mit Wasserauflast und Verrohrung, um die Standsicherheit zu gewährleisten. Ab Sommer 2026 folgen die Fundamentplatten. Parallel dazu errichtet der PORR Hochbau ein Technikgebäude, dessen Fertigstellung für Februar 2027 vorgesehen ist. Der Wärmespeicher soll Ende 2027 baulich abgeschlossen und im ersten Halbjahr 2029 in Betrieb genommen werden.

Keine Premiere: PORR und Energiespeicher

Das Tiefstack-Projekt fügt sich in eine wachsende Reihe von Energiewendeprojekten der PORR ein. Im deutschen Stade errichtete der Konzern die Pfahlgründung für die größten LNG-Tanks Europas mit jeweils 240.000 Kubikmetern Füllmenge. In Deutschland verantwortet die PORR zudem Abschnitte der Stromtrassen SuedLink (ElbX-Tunnel) bei Glückstadt und SuedOstLink bei Wolmirstedt sowie Ausbauarbeiten an wasserstofffähigen Gas- und Dampf-Kraftwerken in Altbach und Heilbronn. Darüber hinaus forscht die PORR im Rahmen der FFG-geförderten Projekte Scale Up und Tesseract sowie des EU-geförderten Projekts Treasure an unterirdischen thermischen Energiespeichern. Diese reichen von saisonalen Erdbeckenspeichern bis hin zu Hochtemperatur-Wärmespeicherbauweisen. Damit positioniert sich die PORR als Technologiepartner für die nächste Generation der Wärmespeicherung.

Der Wärmespeicher Tiefstack steht damit exemplarisch für das, was Städte in der aktuellen Energiekrise brauchen: durchdachte Infrastruktur, die Versorgungssicherheit und Klimaschutz zusammendenkt.

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PORR

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