Die Nintendo-Aktie hat in den vergangenen sechs Monaten 42 Prozent eingebüßt. Am Freitag ging es für die Papiere des Gamingkonzerns in Tokio jedoch um 3,6 Prozent aufwärts. Auslöser für den Richtungswechsel sind die frischen Quartalszahlen und eine angekündigte Preiserhöhung für die Switch 2. Doch reicht dies, um eine nachhaltige Trendwende einzuläuten?Die Nintendo-Aktie hat in den vergangenen sechs Monaten 42 Prozent eingebüßt. Am Freitag zieht der Aktienkurs jedoch um 3,6 Prozent an. Auslöser ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Der Aktionär