Der Ausbau der KI-Infrastruktur sorgt für viel Dynamik - auch abseits der bekannten Namen. Ein Bereich, der ebenfalls profitiert, ist die Skalierung von Cloud-Strukturen. In unserer digitalisierten Welt, in der Software das Nervensystem der modernen Wirtschaft bildet, agiert dieses US-Technologieunternehmen als der unsichtbare, aber unverzichtbare Wächter im Hintergrund.Jedes Mal, wenn ein Nutzer eine Banking-App öffnet, online einkauft oder im Homeoffice auf sensible Firmendaten zugreift, sorgt ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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