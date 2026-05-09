Die Dell-Aktie ist gestern um über +13% gestiegen und markierte dabei ein neues Allzeithoch. Vor allem die anhaltend starke Nachfrage nach KI-Infrastruktur und Serverlösungen sorgt aktuell für neues Momentum im Trend. Mit dem Ausbruch auf Rekordniveau hat sich das Chartbild weiter aufgehellt, während die Aktie in eine neue Preisfindungsphase übergeht. Nach der dynamischen Rallye richtet sich der Fokus nun auf die Frage, wie weit sich die Aufwärtsbewegung ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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