© Foto: Peter Morgan/AP/dpa - dpa-BildfunkJohn Templeton: Er gilt als Vater des Investmentfonds und globalen Investierens. Seine Weisheiten können heute noch den Anlegern Kompass sein.Wenn die Märkte schwanken und Unsicherheit um sich greift, lohnt sich ein Blick zu den ganz Großen. Zeit für die Börsenlegenden bei Börse, Baby!, dem Podcast von wallstreetONLINE. Diesmal geht es um Sir John Templeton - Pionier des globalen Value Investing und berühmt dafür, genau dann zu kaufen, wenn andere in Panik verkaufen. Eine gewichtige These von ihm lautete: Habe den Mut, gegen die Masse zu investieren. Außerdem suchen wir Aktien, die aktuell zu Templetons Denkweise passen könnten. Krischan Orth und Max Gross sprechen über John Templetons …Den vollständigen Artikel lesen
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