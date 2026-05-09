Echter Hingucker...: Fury Gold Mines - Eine Goldstory nimmt weiter Kontur an!

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Hochgradige Bohrtreffer, 'PEA'-Basis, Umwelt-Basisstudien und Gold-Rückenwind!

Anzeige/Werbung - Dieser Artikel erscheint im Auftrag von Fury Gold Mines Ltd.! · Bezahlte Beziehung: SRC swiss resource capital AG unterhält einen entgeltlichen IR-Beratervertrag mit Fury Gold Mines · Ersteller: JS Research GmbH, Olsberg · Autor: Jörg Schulte (GF JS Research GmbH) · Vergütung durch SRC · Erstveröffentlichung: 09. Mai 2026, 09:41 Uhr Europa/Berlin ·

Sehr geehrte Leserinnen und Leser,

Fury Gold Mines (WKN: A2QFEP) steht im aktuellen Goldumfeld genau dort, wo spekulative Rohstoffinvestoren besonders genau hinschauen: bei einem hochgradigen kanadischen Goldprojekt mit frischem Bohr-Newsflow, einer veröffentlichten "PEA' und ersten Entwicklungsschritten in Richtung Genehmigungsgrundlage. Der wichtigste Name ist "Eau Claire' in Québec. Dort meldete Fury zuletzt 12,50 g/t Gold (Au) über 7,02 m in Bohrloch 26EC-101, inräumlichem Zusammenhang mit dem zuvor gemeldeten Treffer von 11,74 g/t Gold über 6,63 m in Bohrloch 26EC-099.

Das Entscheidende: Diese Treffer liegen nach Unternehmensangaben in Bereichen außerhalb bzw. zwischen bestehenden Ressourcenblöcken. Genau dort kann jeder neue hochgradige Abschnitt für Ressourcenverdichtung, Ressourcenerweiterung und eine bessere technische Projektbasis besonders wichtig werden. Und deshalb passt das Gesamtpaket gerade besonders gut:

Katalysatoren Argumentation Goldmarkt Gold bleibt durch hohe Staatsverschuldung, ETF-Zuflüsse, Zentralbankkäufe und Investmentnachfrage fundamental unterstützt. Kernprojekt Eau Claire ist Furys wichtigster Werttreiber: hochgradig, in Québec gelegen und durch eine PEA technisch vorgezeichnet. Bohrtreffer 12,50 g/t Au über 7,02 m und 11,74 g/t Au über 6,63 m zeigen laut Unternehmen Kontinuitätspotenzial. PEA-Basis Nachsteuer-NPV5 von 554 Mio. CAD und IRR von 41% im Basisszenario bei 2.400,- USD/oz Gold - vorläufig, aber stark. Nächster Schritt Phase-2-Bohrungen und Umwelt-Basisstudien liefern den weiteren Newsflow- und Entwicklungsrahmen.

Gold-Rückenwind: Das Umfeld passt!

Gold ist nicht nur Krisenmetall, sondern wieder strategischer Vermögensanker. Der World Gold Council meldete für das erste Quartal 2026 eine Gesamtnachfrage einschließlich OTC von 1.231 Tonnen und einen Rekord-Nachfragewert von 193 Mrd. USD. Besonders stützend wirkten Barren- und Münznachfrage, ETF-Zuflüsse und Zentralbankkäufe.

Quelle: World Gold Council

Auch die US-Schuldenlage bleibt ein Goldargument. Ende März 2026 lag der von der Öffentlichkeit gehaltene US-Schuldenstand laut CRFB bei 31,27 Billionen USD und damit über der geschätzten Wirtschaftsleistung der vorangegangenen zwölf Monate von 31,22 Billionen USD. Das ist allerdings der Schuldenstand im Verhältnis zum BIP - nicht der Schuldendienst.

Quelle: Committee for a Responsible Federal Budget

Fury Gold Mines im Überblick!

Fury Gold Mines (WKN: A2QFEP) ist ein kanadisch fokussiertes Gold-Explorations- und Entwicklungsunternehmen. Das wichtigste Projekt ist "Eau Claire' im Eeyou-Istchee-Gebiet in der James-Bay-Region von Québec. Ergänzend verfügt Fury über weitere kanadische Projektpositionen, doch der Markt dürfte kurzfristig vor allem auf "Eau Claire' schauen.

Quelle: Fury Gold Mines

Warum? Weil "Eau Claire' bereits eine Ressourcengrundlage, eine "PEA' und laufende Bohrprogramme besitzt. Damit ist Fury nicht nur eine reine Frühphasen-Explorationsstory, sondern eine Goldentwicklungsstory mit mehreren messbaren Katalysatoren.

"PEA': Attraktive Kennzahlen, wenngleich vorläufig!

Die "Preliminary Economic Assessment' aus September 2025 liefert die technische Ausgangsbasis. Fury meldete im Basisszenario einen Nachsteuer-"NPV5%' von 554 Mio. CAD und eine Nachsteuer-"IRR' von 41% bei einem angenommenen Goldpreis von 2.400,- USD je Unze. Zusätzlich nannte Fury im "Hybrid-Szenario' 610 Mio. CAD NPV und 53% "IRR' sowie im vollständigen "Toll-Milling'-Szenario 639 Mio. CAD "NPV' und 84% "IRR'. Die anfänglichen Investitionskosten wurden je nach Szenario mit 117 Mio. CAD bis 217 Mio. CAD angegeben.

Wichtig für die Compliance: Eine "PEA' ist vorläufig. Sie ist keine Vormachbarkeits- oder Machbarkeitsstudie, keine Produktionsentscheidung und kein Nachweis wirtschaftlich abbaubarer Mineralreserven. Die Werte gelten nur unter den veröffentlichten Annahmen.

Bohrprogramm: Auch hier wird es spannend!

Die jüngsten Ergebnisse sind deshalb wichtig, weil sie nicht isoliert im Projekt stehen. Sie liegen in Bereichen, die nach Unternehmensangaben außerhalb des aktuellen Blockmodells bzw. zwischen Ressourcenblöcken liegen. Genau solche Zonen können bei erfolgreicher Bestätigung für künftiges Ressourcenwachstum entscheidend werden.

Quelle: Fury Gold Mines

Und die jüngst gemeldeten Bohrergebnisse geben Grund zum Optimismus. Denn Bohrloch 26EC-101 durchteufte: 12,50 g/t Gold über 7,02 m. 26EC-099: 11,74 g/t Gold über 6,63 m. 26EC-097: 3,92 g/t Gold über 6,92 m. Zusammen stützen diese Treffer die These von Kontinuität und weiterem Potenzial.

Quelle: Fury Gold Mines

Phase 1: 21 Bohrlöcher mit rund 12.700 m abgeschlossen und Ergebnisse für 11.440 m, 18 vollständige Bohrlöcher und Teilergebnisse eines 19. Bohrlochs vorgelegt.

Quelle: Fury Gold Mines

Phase 2: zusätzlich 15.000 bis 25.000 m Bohrungen über Frühjahr/Sommer 2026 geplant bzw. angelaufen.

Umwelt-Basisstudien: Entwicklung statt nur Exploration!

Der Start der Umwelt-Basisstudien ist ein wichtiges Signal. Fury Gold Mines (WKN: A2QFEP) beauftragte damit Wassah, ein Unternehmen mit Sitz in Eastmain im Eeyou-Istchee-Gebiet. Die Studien sollen über zwei Jahre laufen und Ausgangsdaten für eine künftige Umweltverträglichkeitsprüfung liefern.

Das ist kein Produktionsentscheid. Aber es ist ein relevanter Baustein auf dem Weg zu einem möglichen späteren Genehmigungsprozess: aktuelle Umweltbedingungen erfassen, potenzielle Auswirkungen identifizieren, Minderungsmaßnahmen vorbereiten, Daten für Genehmigungsanträge bereitstellen.

Fazit:

Fury Gold Mines (WKN: A2QFEP) liefert aktuell eine der klareren kanadischen Goldentwicklungsstories: ein starkes Goldumfeld, ein hochgradiges Kernprojekt in Québec, eine "PEA' mit attraktiven Unternehmenskennzahlen und frische Bohrergebnisse, die für Ressourcenerweiterung und -verdichtung relevant sein können.

Die Chance: Weitere Bohrergebnisse könnten die Qualität und Größe von "Eau Claire' sichtbarer machen. Das Risiko: Fury bleibt ein Explorations- und Entwicklungswert. Finanzierung, Genehmigung, technische Umsetzung, Rohstoffpreise und weitere Studien bleiben entscheidende Unsicherheitsfaktoren.

Für risikobewusste Rohstoffinvestoren bleibt die Aktie von Fury Gold Mines (WKN: A2QFEP) spekulativ, aber hochinteressant. Nicht wegen eines einzelnen Bohrlochs - sondern wegen der Kombination aus Gold-Rückenwind, "PEA'-Basis, hochgradigen Treffern, Phase-2-Newsflow und gestarteten Umwelt-Basisstudien.

Viele Grüße

Ihr

Jörg Schulte

Quellen: Fury Gold Mines Ltd., Pressemitteilungen vom 17.03.2026, 23.04.2026 und 28.04.2026; Fury Gold Mines Ltd., PEA-Pressemitteilung vom 02.09.2025 und technischer Bericht zu Eau Claire vom 17.10.2025; World Gold Council, Gold Demand Trends Q1 2026; Committee for a Responsible Federal Budget, Debt Reaches 100% of GDP, 30.04.2026. Intro-Bild: stock.adobe.com

Methodik: Der Artikel basiert auf Unternehmensmeldungen, veröffentlichten Projekt- und Marktdaten sowie öffentlich zugänglichen Quellen. Es wurde kein eigenes Kursmodell erstellt. Alle Projektkennzahlen beruhen auf Angaben des Unternehmens und den dort genannten Annahmen. Rundungsdifferenzen sind möglich. Aussagen zu künftigen Entwicklungen sind zukunftsgerichtet und unterliegen erheblichen Unsicherheiten.

Update-Policy: Eine laufende Aktualisierung ist nicht zugesagt. Zahlen, Kurse, Marktpreise, Ressourcen- und Projektdaten können sich nach Veröffentlichung ändern.

Risikohinweise, Interessenkonflikte und Haftungsausschluss

Anzeige/Werbung - Marketingmitteilung: Diese Veröffentlichung ist eine bezahlte werbliche Veröffentlichung über Fury Gold Mines Ltd. und stellt keine Finanzanalyse im Sinne des § 85 WpHG, keine Anlageberatung, keine Anlageempfehlung und kein Angebot zum Kauf oder Verkauf von Finanzinstrumenten dar.

Ersteller/Herausgeber: JS Research GmbH, Olsberg. Autor: Jörg Schulte, Geschäftsführer der JS Research GmbH. Gemäß § 86 WpHG ist die Tätigkeit der JS Research GmbH bei der BaFin angezeigt. Redaktionsschluss, Erstveröffentlichung und Referenzkurs sind vor Veröffentlichung zu ergänzen.

Vergütung/Interessenkonflikte: SRC swiss resource capital AG unterhält einen entgeltlichen IR-Beratervertrag mit Fury Gold Mines Ltd. JS Research GmbH erhält für Erstellung und/oder Verbreitung dieser Veröffentlichung eine Vergütung von SRC. Dadurch besteht ein erheblicher Interessenkonflikt.

Eigene Positionen: JS Research GmbH, der Autor und nahestehende Personen zum Zeitpunkt der Erstellung keine Netto-Long- oder Netto-Short-Position von mindestens 0,5% in Fury Gold Mines Ltd. und keine entsprechenden Optionen/Derivate. Erwerb oder Verkauf von Wertpapieren des Emittenten nach Veröffentlichung können grundsätzlich möglich sein, sofern keine gesetzlichen oder vertraglichen Beschränkungen entgegenstehen.

Keine Anlageberatung: Zwischen Leserinnen/Lesern und JS Research GmbH bzw. dem Autor kommt kein Beratungs-, Auskunfts- oder Vermögensverwaltungsvertrag zustande. Jede Anlageentscheidung sollte ausschließlich auf Grundlage eigener Prüfung und unter Hinzuziehung qualifizierter professioneller Beratung erfolgen.

Risikohinweis Rohstoff- und Explorationsaktien: Investitionen in Rohstoff-, Explorations- und Entwicklungsunternehmen sind hoch spekulativ. Sie können zu erheblichen Verlusten bis hin zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen. Typische Risiken sind Explorationsrisiken, nicht bestätigte Ressourcenannahmen, fehlende Mineralreserven, technische Risiken, Finanzierungsrisiken, Genehmigungs- und Umweltauflagen, metallurgische Risiken, Kostensteigerungen, Rohstoffpreisschwankungen, Währungsrisiken, politische und regulatorische Risiken, geringe Liquidität und hohe Kursschwankungen.

PEA-Hinweis: Die genannten PEA-Kennzahlen zu Eau Claire beruhen auf einer vorläufigen wirtschaftlichen Bewertung gemäß den veröffentlichten Annahmen. Eine PEA ist nicht mit einer Vormachbarkeits- oder Machbarkeitsstudie gleichzusetzen. Mineralressourcen sind keine Mineralreserven und haben keine nachgewiesene wirtschaftliche Abbaubarkeit.

Zukunftsgerichtete Aussagen: Diese Veröffentlichung enthält zukunftsgerichtete Aussagen, etwa zu Explorationserfolg, Ressourcenerweiterung, Projektentwicklung, Genehmigungen, Goldpreisen, möglichen wirtschaftlichen Kennzahlen und strategischen Perspektiven. Solche Aussagen beruhen auf Erwartungen und Annahmen zum Zeitpunkt der Erstellung und sind mit erheblichen Risiken und Unsicherheiten verbunden.

Haftungsbeschränkung: Die Informationen stammen aus Quellen, die zum Zeitpunkt der Erstellung als zuverlässig angesehen wurden. Eine Gewähr für Richtigkeit, Vollständigkeit, Aktualität und Angemessenheit wird nicht übernommen. Eine Haftung ist, soweit gesetzlich zulässig, ausgeschlossen bzw. beschränkt; unberührt bleiben zwingende gesetzliche Haftungstatbestände, insbesondere bei Vorsatz, grober Fahrlässigkeit sowie Verletzung von Leben, Körper oder Gesundheit.

Verbreitungsbeschränkung/BCSC-Hinweis: Diese Veröffentlichung richtet sich nicht an Personen in Rechtsordnungen, in denen ihre Verbreitung gegen geltendes Recht verstoßen würde. Sie wurde nicht von einer kanadischen Wertpapieraufsichtsbehörde geprüft oder genehmigt. Maßgeblich sind ausschließlich die offiziellen englischsprachigen Unternehmensveröffentlichungen und SEDAR+/EDGAR-Einreichungen des Emittenten.

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