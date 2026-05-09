Mit dem Manthey Kit hat Porsche-Entwicklungsfahrer Lars Kern am Steuer eines Taycan Turbo GT mit Weissach-Paket mit einer Zeit von 6:55,533 Minuten auf der Nordschleife des Nürburgrings eine neue Bestzeit für Elektrofahrzeuge der Oberklasse erzielt. Damit hat der Taycan Turbo GT mit Manthey Kit die bisherige Rekordzeit in der Kategorie "Elektrofahrzeuge Oberklasse" um neun Sekunden unterboten - die 7:05,298 Minuten des Rimac Nevara. Allerdings ist ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 electrive.net