Der bekannte Marktstratege Tom Lee von Fundstrat hat auf der Branchenkonferenz Consensus 2026 in Miami eine klare Messlatte für das Ende des Kryptowinters formuliert: Steht der Kurs Ende Mai höher als Ende April, dann ist der Bärenmarkt nach seiner Einschätzung "definitiv vorbei". Langfrist sieht er vor allem zwei Faktoren, die den Kurs antreiben.• Fundstrat-Stratege Tom Lee nennt konkrete Bedingung für das Ende des Kryptowinters• Historisches Bitcoin-Muster sendet laut Lee ein klares Bullenmarkt-Signal ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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